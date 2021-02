Mostafa Mohamed blijft maar scoren en helpt Galatasaray aan late zege

Zondag, 14 februari 2021 om 16:10 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:26

Galatasaray heeft zondag ternauwernood drie punten overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen Kasimpasa. De topclub leek af te stevenen op een 1-1 gelijkspel tegen de nummer vijftien van de Süper Lig, maar won dankzij een penalty in minuut 89: 2-1. Mostafa Mohamed maakte het winnende doelpunt en dat was zijn vierde treffer in evenzoveel optredens voor zijn nieuwe club sinds hij vorige maand overkwam van Zamalek. Galatasaray gaat met 51 punten aan kop. Fenerbahçe heeft hetzelfde puntenaantal en Besiktas kan zich maandag via een zege op Gençlerbirligi melden bij de koplopers.

Het spel werd vanaf het eerst moment bemoeilijkt door de staat van het veld. De temperatuur in Istanbul lag rond het vriespunt en er lag enige sneeuw op het gras, waardoor de bal onverwachte bewegingen maakte: een komisch moment in de openingsfase vond op sociale media gretig aftrek. Nadat voormalig NAC Breda-speler Ömer Bayram van Galatasaray over de bal heen maaide, zag Haris Hajradinovic zijn kans schoon om op het doel af te stormen. Bij een eerste poging om de bal voor zich uit te spelen kwam die prompt tot stilstand, maar bij de tweede poging schoot de bal ver weg en was het gevaar direct geweken.

Kort daarna, in de negende minuut, kwam Galatasaray op voorsprong. Na een corner vanaf de linkerflank kopte Mohamed richting de rechterhoek, waar keeper Ertugrul Taskiran redding bracht. In de rebound was het voor Kerem Aktürkoglu echter een koud kunstje om de score te openen. Zes minuten na de pauze kwam Kasimpasa echter langszij. Na een voorzet van Hajradinovic vanaf de linkerflank kwam Fernando Muslera zijn doel uit, maar de keeper tastte mis. Daardoor kon Isaac Thelin raak koppen voor zijn derde treffer in drie opeenvolgende duels. In de slotfase voerde Fatih Terim vijf wissels door, waaronder Ryan Donk voor Ryan Babel, maar het was een basisspeler die de wedstrijd besliste.

Mohamed benutte een strafschop, die was toegekend na een overtreding van doelman Taskiran na een overtreding op Henry Onyekuru. De invaller probeerde de keeper in het strafschopgebied te omzeilen en speelde de bal daarbij ver voor zich uit, maar werd wel geraakt door Taskiran en ging naar de grond. Het was een van de weinige kansen die Galatasaray nog kreeg: de thuisploeg probeerde de druk op te voeren met lange ballen, maar speelde geen grootse wedstrijd op het moeilijk bespeelbare veld. Kasimpasa vroeg eerder in de wedstrijd, in de 55ste minuut, zelf om een penalty na contact tussen Aktürkoglu en Kevin Varga. Scheidsrechter Erkan Özdamar gaf daar echter geen gehoor aan.