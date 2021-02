De Graafschap wint bij bedrijvige rentree van Platje op Nederlandse velden

Zaterdag, 13 februari 2021 om 16:09 • Chris Meijer

De Graafschap is voorlopig nog altijd foutloos in de derde periode. De Superboeren rekenden op de eigen Vijverberg af met MVV Maastricht, dat dankzij een doelpunt van Jordy Tutuarima in de eerste helft verslagen werd. Melvin Platje maakte twintig minuten voor het einde als invaller zijn rentree op de Nederlandse velden en liet zich direct gelden in het shirt van De Graafschap, al leidde dat uiteindelijk niet tot een doelpunt of een assist.

Zowel De Graafschap als MVV werkte met een goed gevoel toe naar het onderlinge treffen in Doetinchem, na overwinningen op FC Den Bosch (2-3) en NEC Nijmegen (2-1). De ploeg van trainer Mike Snoei gaat soeverein aan kop in de derde periode, waarin nog geen punt verspeeld werd. Al na twee minuten spelen kreeg De Graafschap een grote kans, maar een schot van Daryl van Mieghem werd gepareerd door MVV-doelman Mike Havekotte. In de fase daarna golfde het spel op en neer, tot de ban na 33 minuten spelen gebroken werd.

...géén penalty! ??#gramvv pic.twitter.com/MG9EiDSWlE — ESPN NL (@ESPNnl) February 13, 2021

Danny Verbeek legde de bal terug op Tutuarima, die overtuigend raak schoot en De Graafschap daarmee de voorsprong bezorgde. Voor rust lieten de bezoekers zich nog een keer zien, toen doelman Rody de Boer reddend moest optreden na een kopbal van Luc Mares. De eerste kans van de tweede helft was voor De Graafschap, toen Tutuarima andermaal opdook in kansrijke positie. Met 55 minuten op de klok passeerde hij Havekotte opnieuw, maar bracht de paal redding voor de bezoekers uit Maastricht. Met nog twintig minuten te gaan greep Snoei in met een driedubbele wissel, waarbij hij onder meer Platje in het veld bracht.

De van Bali United gehuurde spits leek drie minuten na zijn rentree op de Nederlandse velden op weg naar een doelpunt, nadat hij de bal in het strafschopgebied gelukkig voor de voeten kreeg. Manuel Angiulli leek hem vervolgens te vloeren, maar scheidsrechter Allard Lindhout floot niet voor een strafschop. MVV deed in deze fase van de wedstrijd vooral van zich spreken met schietkansen, voor onder meer Arne Naudts en Joy-Lance Mickels. Joey Konings liet in de slotfase nog na om op aangeven van Platje de marge te verdubbelen, waardoor het uiteindelijk bij 1-0 bleef in Doetinchem.