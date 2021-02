PSV kan in zomer ‘enkele miljoenen’ vangen voor geflopte Armindo Bruma

Zaterdag, 13 februari 2021

PSV kan aan het einde van het seizoen vermoedelijk een miljoenenbod tegemoet zien voor Armindo Bruma. De Portugese vleugelaanvaller kwam in Eindhoven totaal niet uit de verf, maar heeft zich bij Europa League-tegenstander Olympiacos herpakt. Hij is uitgegroeid tot een vaste waarde bij de aanstaand kampioen van Griekenland. Hoewel hij met vier goals en een assist nog geen geweldig rendement kan overleggen, is de clubleiding toch overtuigd geraakt.

De Eindhovenaren hoeven er echter niet op te rekenen dat de koopoptie van 6,5 miljoen euro gelicht gaat worden. Dat stelt George Tsitsonis, die als freelance journalist onder meer is verbonden aan FIFA Magazine, FourFourTwo en diverse Griekse sportsites. Hij acht die contractueel overeengekomen prijs simpelweg prijs te hoog in coronatijd. “Sowieso is dat een zeldzaam bedrag voor een Griekse club. Olympiacos legde in 2018 weliswaar een keer zeven miljoen euro neer voor Daniel Podence, maar hij was jonger en beter”, stelt de journalist in gesprek met Voetbalzone. “Hij werd echt gezien als een kwaliteitsspeler waar winst op gepakt kon worden. Terecht ook, want vorig jaar is hij voor bijna twintig miljoen doorverkocht aan Wolverhampton Wanderers.”

Zo’n eventuele winstmarge verwacht de club niet te kunnen pakken op de 26-jarige Bruma, die door de website Transfermarkt.nl wordt ingeschaald op een bedrag van vijf miljoen euro. Griekse media als Fos en Sportdog verwachten echter dat Olympiacos nog wat lager in de boom gaat zitten. “Als hij wordt gekocht, is dat puur om de selectie te versterken en niet om door te verkopen. Het uiteindelijke bod zal dus afhangen van zijn verrichtingen in de rest van het seizoen”, aldus Tsitsonis. “In ieder geval ziet het er nu naar uit dat de club met hem door wil, dus zal men graag met PSV aan de onderhandelingstafel plaatsnemen.” De Eindhovenaren betaalden in 2019 liefst twaalf miljoen euro voor de negenvoudig Portugees international, waardoor het de vraag is hoeveel verlies technisch directeur John de Jong bereid is te nemen.

Bruma begon in Eindhoven nog wel aardig met twee goals en vier assists in zijn eerste tien wedstrijden, maar in zijn laatste 25 optredens kwam daar nog maar één assist bij. De van RB Leipzig overgenomen rechtsbuiten wekte verder vooral ergernis met zijn matige aannames en gebrek aan overzicht. Ook werd het hem verweten dat hij niet mee kon in de tactische discipline. Het kwam daarom voor niemand als een verrassing dat Roger Schmidt dit seizoen geen plek voor hem had in zijn selectie. Bruma vroeg daarop verhuurd of verkocht te worden. Hij hoopt zich nog in de kijker te kunnen spelen voor het EK van 2021, hoewel hij al vier jaar geen interland meer heeft gespeeld voor Portugal.

Bij Olympiacos vond hij met landgenoot Pedro Martins evenwel een trainer die in hem gelooft, maar zijn eerste maanden in Piraeus stonden vooral in teken van blessureleed. Zodoende werd in december gefluisterd dat de Griekse koploper in januari een nieuwe vleugelaanvaller wilde aantrekken, maar net op dat moment begon Bruma los te komen. In de laatste wedstrijd van het kalenderjaar tegen AE Larisa (5-1 winst) legde hij een uitstekende wedstrijd op de mat, met een treffer en een assist tot gevolg. Twee weken later scoorde hij opnieuw en ook in het bekertoernooi liet hij van zich horen met een goal. Eind januari volgde zijn voorlopige hoogtepunt door de enige treffer van de avond te maken tegen subtopper Atromitos Athen.

“Sindsdien zien de fans dus eindelijk de speler die Martins hen beloofd heeft”, aldus Tsitsonis. “Toch blijf ik zelf nog een beetje sceptisch omdat hij tegen PAS Giannina weer teleurstelde en in de rust werd gewisseld. Ik vind dus dat hij constanter moet worden voordat we echt van een succes kunnen spreken. Maar de supporters lijken overtuigd en ook de trainer ziet geen redenen om te twijfelen”, concludeert de journalist. Bruma is momenteel echter herstellende van een lichte hamstringblessure, dus is het niet helemaal zeker of hij donderdag aan de aftrap kan verschijnen tegen zijn eigenlijke werkgever PSV. “Volgens mensen rondom de club is het niet al te ernstig, dus ik verwacht dat hij erbij is. Mits fit, mag hij vanaf de eerste minuut spelen.”

Indien hij niet tijdig hersteld is, mag oude bekende Marios Vrousai hopen op een kans. De 22-jarige vleugelaanvaller werd vorig seizoen verhuurd aan Willem II en valt met zijn energieke runs nu ook op in de Griekse Super League. “Jonge spelers krijgen hier niet snel de kans, maar hij doet het goed in de minuten die hij krijgt”, oordeelt Tsitsonis. De trainer zegt ook dat hij grote stappen maakt en dat hij hem een ‘prettig soort hoofdpijn’ bezorgt, al betekent dat vooralsnog niet dat hij heel veel speeltijd krijgt.” Olympiacos kan op de flanken ook nog beschikken over Hilal Soudani, Lazar Randjelovic en Giorgios Masouras. In topwedstrijden wil trainer Martins daarnaast nog wel eens schuiven met de ervaren Mathieu Valbuena, die normaal gesproken een meer centrale rol heeft.

