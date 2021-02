Immers goud waard bij debuut van Anco Jansen; Jong AZ wint beloftenduel

Vrijdag, 12 februari 2021 om 18:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:41

NAC Breda heeft vrijdagavond een overwinning behaald tegen FC Eindhoven. De ploeg van trainer Maurice Steijn wist van een vroege achterstand terug te komen: 2-1. Anco Jansen maakte in de 82ste minuut zijn debuut voor NAC als invaller voor Mounir El Allouchi. In het doelpuntrijke andere duel trok Jong AZ aan het langste eind tegen Jong FC Utrecht: 3-2.

NAC Breda - FC Eindhoven 2-1

NAC was al zeven opeenvolgende competitieduels ongeslagen en verloor bovendien nog nooit een thuiswedstrijd van Eindhoven, maar toch stond het na drie minuten al 0-1. Het eerste schot van Eindhoven leverde direct een doelpunt op: Brian de Keersmaecker schoot raak in de korte hoek. Via Hugo Botermans waren de bezoekers dicht bij de 0-2, alvorens NAC op gelijke hoogte kwam uit een fraai schot van Lewis Fiorini, afgevuurd van net buiten het strafschopgebied.

De thuisploeg maakte de comeback nog voor de pauze compleet, doordat Lex Immers een rebound benutte na een gemiste kans van Kaj de Rooij. Bij rust stond het zodoende 2-1. In de tweede helft was NAC de bovenliggende partij, maar noemenswaardige kansen leverde dat niet op. Tom Haye kwam met geel weg, toen de aanvoerder van NAC Jort van der Sande zonder enige intentie om de bal te spelen tegen de enkels trapte. Eindhoven produceerde een slotoffensief en zag de ingebrachte stormram Bart Biemans in de handen koppen bij Nick Olij.

Jong AZ - FC Utrecht 3-2

Mohamed Taabouni zorgde voor het eerste doelgevaar en stuitte oog in oog met Maarten Paes op de keeper. Aan de overzijde ontstond een grote kans voor Mohamed Mallahi, wiens inzet door Hobie Verhulst werd gekeerd. Vervolgens wipte Jelle Duin de bal naast uit kansrijke positie en kort daarna kwam Utrecht op voorsprong. Jeredy Hilterman benutte een penalty, die was toegekend na een grote fout van Verhulst. De keeper speelde de bal in het strafschopgebied plots in de voeten van Remco Balk, waarna Kenzo Goudmijn een overtreding op hem beging.

Jong AZ-keeper Hobie Verhulst levert de bal wel heel makkelijk in..?? De strafschop werd benut maar Jong AZ staat ondertussen weer met 2-1 voor. ?? ESPN 2 #?? #jazjut pic.twitter.com/gb9rJjRAuS — ESPN NL (@ESPNnl) February 12, 2021

Nog in de eerste helft wist AZ de wedstrijd volledig om te buigen. Taabouni bediende Hakon Evjen met een fraaie pass tussen de verdediging door en de Noor schoot beheerst raak in de verre hoek. Kort daarna keerde Paes een inzet van Goudmijn, maar benutte Taabouni de rebound: 2-1. Een kwartier voor tijd kwam Utrecht terug op gelijke hoogte, toen Hilterman een schot van ploeggenoot Odysseus Velanas met de hak verlengde: 2-2. Het bleek niet genoeg voor een punt, want Kenzo Goudmijn wist vier minuten later een lastige bal in de zestien te controleren en die vervolgens in de verre hoek binnen te schieten: 3-2.