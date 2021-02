Hatzidiakos: ‘Ze stuurde die e-mail naar PSV, Ajax, sc Heerenveen en AZ’

Donderdag, 11 februari 2021 om 20:45 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:52

Dat de carrière van Pantelis Hatzidiakos in Nederland van de grond kwam, is deels te danken aan zijn moeder. Nadat het gezin van Griekenland naar Nederland verhuisde in de nasleep van de financiële crisis in het land, stuurde de moeder van Hatzidiakos e-mails naar diverse clubs uit de Eredivisie om haar zoon aan te prijzen. Zijn huidige club AZ was een van de clubs die positief reageerde, vertelt de verdediger in Voetbal International.

Hatzidiakos heeft een Griekse vader en een Nederlandse moeder. Hij werd geboren op Rhodos en groeide daar ook op. Toen hij elf was, kreeg hij van topclub Panathinaikos het aanbod om zich aan te sluiten bij de jeugdopleiding. Samen met zijn moeder verhuisde hij toen naar het vasteland van Griekenland, weg van zijn vader en twee oudere broers. "Mijn moeder paste haar leven aan mijn voetbaldromen aan en mijn vader liet zijn vrouw en jongste zoon gaan", blikt Hatzidiakos terug. "Ik ben mijn ouders nog steeds elke dag dankbaar voor hun offers. Hoe ouder ik word, hoe meer ik besef wat ze voor mij hebben gedaan."

Hoewel hij pas elf was, geloofden zijn ouders in zijn kansen op een profcarrière. Dat bleek ook toen het gezin Griekenland verliet, kort voor de veertiende verjaardag van Hatzidiakos. "Toen duidelijk was dat we Griekenland gingen verlaten, is mijn moeder mails gaan sturen naar Nederlandse profclubs. Daarin stelde zij mij voor, met mijn lengte en gewicht erbij, mijn opleiding bij Panathinaikos en alles. Die mail heeft zij naar PSV gestuurd, Ajax volgens mij, sc Heerenveen en AZ", somt de 24-jarige stopper op. "PSV reageerde na een maand, dat ik stage mocht komen lopen. Bij AZ ging het sneller."

Hatzidiakos werd direct uitgenodigd voor een trainingsweek in Alkmaar en liet een goede indruk achter. In januari 2011 sloot hij zich aan bij de jeugdopleiding van AZ en inmiddels is hij basisspeler in het eerste elftal. "Ook praktisch was het de beste oplossing, want onze eerste woonplaats in Nederland was Den Helder. Dan is Alkmaar goed te doen met de bus." Hatzidiakos weet nog wat zijn eerste indruk was van Nederland: 'koud en plat'. Hij voelde zich er niet meteen thuis. "Ook in dat opzicht is AZ heel belangrijk voor mij geweest. Als ik op de club was, voelde ik me fijn. Dan was er geen taalbarrière, de voetbaltaal spreekt iedereen."