Atalanta kan opmars gaan belonen met eerste prijs in 58 jaar tijd

Woensdag, 10 februari 2021 om 22:39 • Jeroen van Poppel

Atalanta heeft zich woensdagavond verzekerd van een plek in de finale van de Coppa Italia. De manschappen van Gian Piero Gasperini rekenden met grote overtuiging af met Napoli: 3-1. Daar had Atalanta ruim voldoende aan, nadat het heenduel vorige week in 0-0 was geëindigd. De finale wordt op 19 mei gespeeld tegen Juventus. Het zou voor Atalanta, dat de laatste jaren een enorme opmars heeft gemaakt, de eerste prijs in 58 jaar tijd zijn.

Lorenzo Insigne had Napoli in de openingsfase op voorsprong kunnen zetten, maar de aanvaller mikte twee grote schietkansen rakelings naast. Dat bleken duren missers, want Atalanta scoorde wél vrijwel direct. In de tiende minuut haalde Duván Zapata verwoestend uit van een meter of twintig van het doel: 1-0. Ditmaal besloot de spits van Atalanta om de bal perfect breed te leggen op Matteo Pessina, die de bal van dichtbij voor het intikken had: 2-0. Zapata had op slag van rust de derde van de thuisploeg kunnen maken, maar tikte van dichtbij over.

Acht minuten na rust deed Napoli iets terug. Een gekraakt schot van Tiémoué Bakayoko belandde fortuinlijk tot bij Hirving Lozano, die eerst nog op doelman Pierluigi Gollini stuitte, maar het in de rebound afmaakte: 2-1. Atalanta was daarna de betere ploeg en kreeg een aantal enorme kansen, maar zag onder meer hoe Zapata van dichtbij naast kopte. Aan de overzijde kreeg Victor Osimhen de kans op de gelijkmaker, maar de spits van Napoli stuitte in de een-tegen-een op Gollini. Atalanta gooide het duel twaalf minuten voor tijd in het slot. Zapata legde de bal als aanspeelpunt klaar voor Matteo Pessina, die de bal slim langs een verdediger tikte en het van dichtbij afmaakte: 3-1.