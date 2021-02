‘Ajax zal altijd onze club blijven, ooit zal hij daar schitteren’

Maandag, 8 februari 2021 om 08:40 • Laatste update: 09:39

Noa Lang is momenteel de grote uitblinker bij Club Brugge, waar hij dit seizoen reeds goed was voor twaalf doelpunten en acht assists. De 21-jarige vleugelaanvaller wordt door de Belgische topclub gehuurd van Ajax, dat hem komende zomer definitief zal verkopen. Vader Jeffrey Lang belooft in gesprek met de Volkskrant dat zijn zoon ooit zal schitteren in het shirt van de Amsterdammers.

“Ajax zal altijd onze club blijven, ooit zal hij daar schitteren”, vertelt Lang senior. Door hem werd zijn zoon een fan van Ajax, ondanks dat hij onder de rook van Rotterdam opgroeide. Lang zong Ajax-liedjes in het Feyenoord-busje dat hem naar school bracht en verscheen ooit in een shirt van de Amsterdammers op Varkenoord. “Ik heb hem gezegd dat hij dat meer niet moest doen. En ook dat hij, toen hij eenmaal bij Ajax zat, niet met een Ajax-tas op Rotterdam Centraal moest lopen.”

Lang verruilde Feyenoord in 2013 op veertienjarige leeftijd voor Ajax, waar hij uiteindelijk doorstroomde naar het eerste elftal. “Ik heb hem altijd voorgehouden dat hij geen jaknikker moet zijn”, zo vertelt zijn vader. “Dat heeft hem wel eens problemen opgeleverd. Hij zei een keer tegen een Ajax-jeugdtrainer: ‘ik ben uitgeleerd, ik moet naar een hoger elftal’. Die trainer riep de groep erbij en zei dat Noa zich te goed voelde voor hen. Dan is Noa klaar met je. Zo is-ie.”

“Noa is net als ik. Op bepaalde punten egoïstisch, uitgesproken, maar wel eerlijk en thuis heel rustig”, stelt Lang senior. “Ik heb vijf kinderen bij vier vrouwen. Dat komt omdat ik thuis niet die vrolijke man ben die ik op mijn werk ben. Ik zei alleen: ik ga zo naar de training van Noa kijken. En dan houdt niemand me tegen. Noa leeft ook voor voetbal. Ze noemen hem een jongen van de straat om hoe hij praat, zijn tatoeages, zijn houding. Maar Noa is nooit echt op straat geweest, die was alleen maar aan het voetballen.”