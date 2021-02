Weghorst deelt Schalke en afwezige Huntelaar volgende mokerslag uit

VfL Wolfsburg heeft zich woensdagavond voor de kwartfinales van de DFB Pokal geplaatst. Het team van Oliver Glasner was dankzij een doelpunt van Wout Weghorst met minimaal verschil te sterk voor het sportief noodlijdende Schalke 04, dat zich zodoende volledig kan gaan focussen op de degradatiestrijd in de Bundesliga. Klaas-Jan Huntelaar was door blessureleed niet van de partij. RB Leipzig schaarde zich ten koste van VfL Bochum eveneens bij de laatste acht, net als Rot Weiss Essen, Holstein Kiel, Werder Bremen en Borussia Dortmund op dinsdagavond.

VfL Wolfsburg - Schalke 04 1-0

De selectie van Christian Gross reisde zonder Huntelaar af naar Wolfsburg. De spits ontbrak wegens een kuitblessure; een kwetsuur waardoor hij de eerste competitieduels met 1. FC Köln en Bayern München al aan zich voorbij moest laten gaan. De terugkeer van Huntelaar bij Schalke is vooralsnog beperkt gebleven tot een invalbeurt van elf minuten afgelopen weekeinde in de uitwedstrijd tegen Werder Bremen (1-1). Daarin kwam de spits niet tot scoren, maar kreeg hij wel een gele kaart. Het is vooralsnog onduidelijk hoe serieus de fysieke klachten zijn en of hij zaterdag tegen RB Leipzig kan meedoen.

In een zeer evenwichtige eerste helft gaf een doelpunt van Weghorst de doorslag. Vijf minuten voor rust ging de bal na een overtreding van William op Xaver Schlager op de stip. Doelman Ralf Fährmann keerde de elfmetertrap van de Nederlander, die in de jacht op de rebound net iets sneller was dan Matija Nastasic en het leer alsnog binnenwerkte: 1-0. Op slag van rust kreeg Schalke nog een grote kans op de 1-1. Na een voorzet van Sead Kolasinac vanaf links werkte Paulo Otavia de bal niet goed weg, waarna Matthew Hoppe van dichtbij de 1-1 leek te gaan maken. Koen Casteels verrichtte echter een grandioze redding.

Het begin van Wolfsburg aan de tweede helft mocht er zijn, maar daarna liet Schalke zich niet onbetuigd in de zoektocht naar een gelijkmaker. Een kwartier voor tijd leek Mark Uth op aangeven van William voor de 1-1 te zorgen, maar wederom was Casteels belangrijk voor die Wölfe en keerde hij de bal van enkele meters afstand. Enkele minuten had ook Hoppe de gelijkmaker op de schoen. De inzet van de Amerikaan ging echter net over.

RB Leipzig - VfL Bochum 4-0

Het team van Julian Nagelsmann haalde het maximale uit een saaie eerste helft, waarin het tempo laag lag. De thuisploeg kreeg de openingstreffer na elf minuten cadeau: Bella Kotchap schoof de bal in de voeten van Marcel Sabitzer, die wachtte totdat Amadou Haidara in het strafschopgebied was en zag hoe zijn teamgenoot uit zijn pass de 1-0 binnenkopte. Op slag van rust verscheen de 2-0 op het scorebord: Sabitzer benutte een elfmetertrap na een overtreding van doelman Patrick Drewes op Christopher Nkunku. Afgezien van de twee doelpunten vonden er eigenlijk geen gevaarlijke momenten in de strafschopgebieden plaats.

In de tweede helft liep Leipzig, waar Justin Kluivert ontbrak, uit naar een ruimere overwinning, al duurde het 66 minuten voordat die Rote Bullen op 3-0 kwamen. Na voorbereidend werk van Dani Olmo nam Yussuf Poulsen de derde treffer voor zijn rekening. Een kwartier voor tijd was de Deen ook verantwoordelijk voor de 4-0: na een vrije trap van Angeliño klom de aanvaller hoog in de lucht en kopte hij raak, al had Drewes ogenschijnlijk meer kunnen doen.