Depay schittert en passeert Benzema: ‘Het is een eer om hem te overtreffen’

Zondag, 7 februari 2021 om 07:36 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:55

Memphis Depay maakte zaterdagavond doelpunt nummer twaalf en dertien van het seizoen. De aanvaller annex captain van Olympique Lyon vervulde een hoofdrol in het thuisduel met RC Strasbourg (3-0): hij schoot de openingstreffer tegen de touwen en uit een schitterende vrije trap joeg hij de 3-0 in de kruising. De teller staat nu op 67 goals in 161 duels, waarmee hij Karim Benzema (66 goals in 148 duels) voorbij is.

“Benzema is een geweldige spits die maar blijft scoren, maar ik wil mezelf niet met hem vergelijken”, benadrukte Depay na afloop van het duel in het Parc Olympique Lyonnais. “Hij geldt als een inspiratie voor mij. Hij ging op zeer jonge leeftijd naar Real Madrid en speelt daar nog steeds. Het is een eer om hem te overtreffen. Ik ben tevreden met mijn prestaties en mijn statistieken.”

Memphis Depay ramt deze vrije trap FENOMENAAL binnen! ?????? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 6 februari 2021

Op de topscorerslijst aller tijden van Lyon heeft Depay, die over een aflopende verbintenis beschikt, nog een lange weg te gaan. Fleury Di Nallo was goed voor 182 doelpunten in 489 duels gedurende zijn veertien jaar bij de club. Slechts vier andere voetballers waren goed voor minimaal honderd doelpunten in het tenue van Lyon, onder wie de huidige technisch directeur Juninho Pernambucano.

Rudi Garcia was vooral blij met het tweede doelpunt van Depay. “Memphis heeft vrijdag nog extra aan zijn vrije trappen gewerkt. Hij is sowieso een ontzettend bepalende speler voor ons, dat bewijst hij keer op keer”, benadrukte de trainer van les Gones, die voorlopig aan kop gaan in de Ligue 1. “Als we niet tegen blessures aanlopen, kunnen we dit vasthouden.”

Lyon heeft momenteel één punt meer dan Lille OSC, dat zondag een uitwedstrijd tegen Nantes FC speelt: 52 om 51 punten. Regerend landskampioen Paris Saint-Germain staat op 48 punten en hoopt zondag drie punten over te houden aan de altijd beladen Classique tegen Olympique Marseille in het Stade Vélodrome.