Spelers uit Engelse kelderklasse pikken coronavaccin in: 'Dit is immoreel’

Donderdag, 4 februari 2021 om 16:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:33

Een aantal spelers van Chesterfield FC, uitkomend op het vijfde niveau van Engeland, heeft zich niet van zijn beste kant laten zien. De spelers drongen voor bij de coronavaccinatie, toen bleek dat bij een in de buurt gelegen medisch centrum enkele doses over waren, zo meldt de Daily Mail. In Engeland wordt bij het vaccineren, net als in Nederland, voorrang gegeven aan ouderen en kwetsbaren.

Groot-Brittannië behoort wereldwijd gezien tot een van de zwaarst getroffen landen door het virus. Het land heeft te kampen met de Britse variant van het coronavirus, waardoor de pandemie flink om zich heen slaat. Het weerhield de clubleiding van Chesterfield er niet van om de overgebleven voorraad van een medisch centrum in de buurt over te nemen. Volgens bovenstaande Britse krant zit bij de gevaccineerden zelfs een 21-jarige speler. Hij zou, net als een aantal anderen, het Pfizer-vaccin toegediend hebben gekregen.

“In mijn ogen is dit immoreel, het is gewoon voordringen in de rij. Het zijn fitte en gezonde mensen, zij horen nog niet gevaccineerd te worden. Zelfs binnen de club zijn er oudere mensen die de prik eerder verdienen dan deze spelers en stafleden”, laat een bron binnen de club weten in gesprek met het dagblad. Eerder kwamen in Engeland al meerdere spelers uit de Premier League in opspraak, nadat bekend werd dat in grote groepen feesten werden georganiseerd en de coronaregels niet werden nageleefd.

Chesterfield is actief in de National League, het vijfde niveau van Engeland. Bij de club spelen semi-professionals, die doorgaans niet van een bestaan als voetballer kunnen leven. Chesterfield speelde nog nooit op het hoogste niveau van Engeland, maar kwam wel 21 seizoenen uit in het Championship. De club bereikte zijn hoogtepunt door in 1997 de halve finale van de FA Cup te bereken, waarin het werd uitgeschakeld door Middlesbrough.