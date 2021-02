‘Overmars gooide tevergeefs een lijntje uit bij tweevoudig Oranje-international’

Woensdag, 3 februari 2021 om 12:30

Ajax versterkte zich op de slotdag van de winterse transferwindow met Oussama Idrissi, die zonder optie tot koop wordt gehuurd van Sevilla. Voetbal International schrijft dat Marc Overmars in eerste instantie ook een poging deed bij een andere kandidaat. De directeur voetbalzaken van Ajax zou tevergeefs een lijntje hebben uitgegooid bij Arnaut Danjuma Groeneveld.

In de zoektocht naar een opvolger voor de naar Spartak Moskou vertrekkende Quincy Promes had Overmars meerdere kandidaten in het vizier. Zo werd door Voetbal International en De Telegraaf Kamaldeen Sulemana als de mogelijke opvolger van Promes genoemd. Het bleek echter ingewikkeld om de achttienjarige Ghanese aanvaller van FC Nordsjaelland afgelopen maand al binnen te halen. Het Deense Ekstra Bladet schrijft woensdag overigens dat Ajax geen bod heeft uitgebracht bij Nordsjaelland.

Overmars informeerde eveneens bij Bournemouth naar Danjuma. De 24-jarige aanvaller, tweevoudig Oranje-international, werd in de zomer van 2019 door de vorig seizoen uit de Premier League gedegradeerde the Cherries voor achttien miljoen euro overgenomen van Club Brugge en heeft nog een contract tot medio 2024. “De Eredivisie is vooral een goede competitie om jezelf als jonge speler te ontwikkelen”, zo gaf Danjuma recent te kennen in een interview met Voetbalzone. “Wat mij betreft is het echt een van de beste competities om aanvallend voetballend te spelen, maar op dit moment in mijn carrière is het gewoon niet logisch. De top van de Premier League of LaLiga is waar ik uiteindelijk naartoe wil. Niet naar Nederland.”

In hetzelfde interview bevestigde Danjuma dat Ajax in 2018 al een poging ondernam om hem binnen te halen. Destijds koos de aanvaller, dit seizoen voorlopig goed voor vijf doelpunten in vijftien Championship-wedstrijden, voor een overstap van NEC Nijmegen naar Club Brugge. Ajax greep afgelopen maand dus andermaal naast Danjuma, waardoor Idrissi op huurbasis werd overgenomen van Sevilla. De 24-jarige aanvaller speelde pas een halfjaar in Spanje, nadat hij afgelopen zomer voor twaalf miljoen euro werd weggekaapt bij AZ.