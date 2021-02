‘Verheugd’ Borussia Dortmund haalt Julian Rijkhoff weg bij Ajax

Woensdag, 3 februari 2021 om 12:08 • Chris Meijer • Laatste update: 13:04

De transfer van Julian Rijkhoff naar Borussia Dortmund is in kannen en kruiken. Lars Ricken, jeugdcoördinator bij die Borussen, bevestigt in gesprek met Ruhr Nachrichten dat de zestienjarige spits wordt overgenomen van Ajax. Rijkhoff, die in Dortmund een driejarig contract ondertekent, maakt zelf via Instagram eveneens wereldkundig dat hij zijn carrière in Duitsland vervolgt.

“Trots dat ik voor deze geweldige club heb getekend”, schrijft Rijkhoff op Instagram bij een foto, waarop te zien is hoe hij poseert met het shirt van Borussia Dortmund. Ajax Showtime meldde eerder dat de jonge spits met de Duitse club een akkoord had bereikt over een contract tot medio 2024. “We zijn verheugd Julian Rijkhoff te hebben gewonnen voor Borussia Dortmund”, bevestigt Ricken nu in gesprek met Ruhr Nachrichten.

Borussia Dortmund hoeft slechts een opleidingsvergoeding te betalen voor Rijkhoff, die in Duitsland zal aansluiten bij het Onder-17-elftal. Rijkhoff en Ajax waren weliswaar enige tijd in gesprek over een professioneel contract, maar het voorstel van de Amsterdamse club kon de piepjonge aanvaller niet echt bekoren. Rijkhoff hoorde vervolgens ‘heel lang’ niets meer van Ajax, waarna Dortmund in actie kwam en contact opnam met het management van de jonge Ajacied. Rijkhoff speelde sinds 2012 in de jeugdopleiding van de Amsterdammers, nadat hij was overgenomen van FC Purmerend. Dit seizoen scoorde hij voor het stilleggen van de competities aan de lopende band in Ajax Onder-17.

Veel Ajax-fans toonden zich onlangs teleurgesteld over het naderende afscheid van Rijkhoff. Het talent werd door sommigen in een rijtje geplaatst met Donyell Malen, Daishawn Redan en Dillon Hoogewerf, spelers die de jeugdopleiding van Ajax ook op jonge leeftijd verlieten. Rijkhoff kreeg tevens een storm aan kritiek over zich heen nadat hij een filmpje van een doelpunt plaatste op Instagram. "Als je bij Ajax had gebleven had je over twee, drie jaar eerste spits geworden, gek!!", zo luidde één van de berichten. Weer een andere Ajacied voorzag problemen voor de nog piepjonge Rijkhoff. "Tot nooit meer horens. Bye bye carrière." Rijkhoff besloot al snel om de negatieve reacties op zijn Instagram-pagina te verwijderen.