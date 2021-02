Dries Mertens komt met de schrik vrij na mislukte landing met privéjet

Woensdag, 3 februari 2021 om 07:20 • Yanick Vos • Laatste update: 07:42

Dries Mertens is zaterdag met de schrik vrijgekomen, zo meldt Het Laatste Nieuws woensdag. De privéjet die hij had gehuurd om terug te keren naar België schoof na de landing op de luchthaven van Deurne te ver door en belandde in de berm. Niemand raakte gewond.

Napoli maakte zaterdagavond melding van de terugkeer van Mertens naar zijn geboorteland. Mertens reisde samen met zijn hond en twee bemanningsleden af naar Antwerpen. De Belgisch international had last van zijn enkel en wilde zich laten behandelen bij Move To Cure, de praktijk van fysiotherapeut Lieven Maesschalck. De Italiaanse club meldde echter niet dat de landing van het vliegtuig niet volgens plan was verlopen.

Door hevige regenval konden de piloten het toestel niet op de baan houden. Alle vluchten van zaterdagavond naar Luchthaven Antwerpen zijn vervolgens uitgeweken naar Maastricht Aachen Airport. Er is inmiddels een onderzoek gestart naar het incident. “Zowel de passagier als de bemanning raakte niet gewond”, heeft Kresimir Jung, eigenaar van de luchtvaartmaatschappij, laten weten in een reactie in de Belgische media.

Het vliegtuig is uiteindelijk uit het gras getrokken. “De schade aan het toestel lijkt op het eerste gezicht niet al te groot. Er was geen schade zichtbaar waardoor het vliegtuig niet meer zou kunnen vliegen”, aldus Jung. Mertens raakte in december geblesseerd aan zijn enkel in de wedstrijd tegen Internazionale. Hij revalideerde eind vorig jaar al in België, waarna hij drie weken later de groepstraining hervatte. Hij viel vorige week in tegen Spezia, maar bleek toch niet volledig hersteld te zijn.