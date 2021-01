Lorient shockeert Paris Saint-Germain na dubbelslag van Neymar

Zondag, 31 januari 2021

Paris Saint-Germain heeft zondag in de blessuretijd een pijnlijke nederlaag geleden in de Ligue 1. Op bezoek bij Lorient hield het voetballend niet over, maar dankzij twee benutte strafschoppen van Neymar leek de winst alsnog binnen handbereik te zijn. Toch wist de thuisploeg de wedstrijd nog te kantelen dankzij twee late doelpunten, waarmee PSG voor het eerst sinds augustus 2011 verslagen werd. De Parijzenaren blijven door de nederlaag steken op de tweede plek van de ranglijst, op een punt achter Olympique Lyon; Lorient staat achttiende met achttien punten.

Mauricio Pochettino, die zijn eerste nederlaag incasseerde als trainer van PSG, had voor het vierde duel op rij geen basisplek ingeruimd voor Mitchel Bakker, die voorlopig Layvin Kurzawa voor zich moet dulden in de pikorde. Tegen de verwachtingen in was het Lorient dat de lakens uitdeelde in het eerste bedrijf. De eerste grote kans van de wedstrijd werd na een half uur spelen geproduceerd, toen doelman Sergio Rico, die de geblesseerde Keylor Navas verving, zich moest strekken om een inzet van Adrian Grbic tot een corner te verwerken. Even na de gemiste kans kreeg de thuisploeg alsnog de verdiende voorsprong. Na klungelig uitverdedigen van PSG kreeg Laurent Abergel de bal op de rand van het zestienmetergebied voor zijn voeten, waarna hij het leer in het dak van het doel pegelde: 1-0.

Lang konden les Merlus echter niet genieten van hun voorsprong, want op slag van rust trok Neymar de stand vanaf de penaltystip gelijk. Scheidsrechter Jeremy Stinat wees naar de stip na een onhandige overtreding van Houboulang Mendes op Neymar. Tien minuten na de thee was het opnieuw de behendige Braziliaan die zijn naam op het scorebord zette. Stinat kende de Parijzenaren wederom een penalty toe; wederom vanwege een overtreding van Mendes. Ditmaal was de strafschop van Neymar wat overtuigender dan de eerste en hij zette zijn ploeg op voorsprong: 1-2.

Lorient was bepaald niet van plan de handdoek in de ring te gooien na de forse tegenslag. Integendeel, de ploeg van trainer Christophe Pélissier kwam, na enkele gemiste kansen van PSG, tien minuten voor het eindsignaal nog op gelijke hoogte. Het was Yoane Wissa die op het middenveld de bal kreeg en zich door de Parijse defensie wurmde, waarna hij van dichtbij doel trof: 2-2. Het sprookje werd nog mooier voor de thuisploeg, want in extremis vond Lorient zelfs nog de winnende. In een poging het duel alsnog naar zich toe te trekken, kreeg PSG uit een razendsnelle counter van Teremas Moffi het deksel op de neus: 3-2.