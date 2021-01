‘Braaf verlaat Manchester City en vergroot Nederlands contingent in Serie A’

Zondag, 31 januari 2021 om 09:24 • Rian Rosendaal

Jayden Braaf staat op het punt om Manchester City op huurbasis in te ruilen voor Udinese, zo weten de Daily Mail en de Italiaanse transferexpert Fabrizio Romano te melden. De achttienjarige vleugelaanvaller maakt normaal gesproken op huurbasis het seizoen af bij de huidige nummer veertien van de Serie A. Braaf beschikt bij Manchester City over een doorlopend contract tot 2023, al is het de vraag of de Nederlandse buitenspeler onder manager Josep Guardiola ooit zijn doorbraak beleeft.

Udinese zou volgens verschillende buitenlandse media acht tot twaalf miljoen euro overhebben voor Braaf. De jonge Nederlander vertrekt echter met een huurdeal zonder optie tot koop richting de Italiaanse middenmoter, mits de medische keuring geen problemen aan het licht brengt. Mocht Braaf in de toekomst definitief vertrekken bij Manchester City, dan wil de Engelse koploper bovengenoemde krant wel een doorverkooppercentage realiseren. De verwachting is dat de huurdeal met Udinese op korte termijn wordt afgerond.

Braaf wordt al langere tijd gevolgd door clubs uit het buitenland. Kicker meldde begin januari dat zowel Borussia Dortmund als het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz in de markt was voor het talent van Manchester City. Udinese, dat met Bram Nuytinck, Thomas Ouwejan en Marvin Zeegelaar al over drie Nederlandse spelers beschikt, lijkt nu echter de beste papieren te hebben om Braaf binnen te halen. Een tijdelijk vertrek van de flankspeler bij the Citizens lijkt momenteel de beste oplossing te zijn voor alle betrokken partijen.

De Daily Mail schreef onlangs dat er frictie zou zijn ontstaan tussen Manchester City en Braaf. De bij de Engelse grootmacht met Jadon Sancho vergeleken buitenspeler kreeg onlangs een aanbieding om zijn verbintenis open te breken. Dat Braaf niet op deze aanbieding besloot in te gaan, heeft voor interne spanningen gezorgd. Ondanks dat hij volledig fit is, behoort hij de laatste tijd niet tot de wedstrijdselectie van Manchester City Onder-23. Er bestond tevens de verwachting bij Braaf dat hij dit seizoen op regelmatige basis zou meetrainen met de hoofdmacht, maar ook die kansen zijn de laatste tijd geslonken. Al met al heeft de jeugdinternational daardoor het gevoel gekregen dat de kansen bij Manchester City beperkt zijn, waardoor hij zijn zinnen had gezet op een winterse transfer.

Manchester City haalde Braaf in de zomer van 2018 uit de jeugdopleiding van PSV en de voorbije jaren speelde hij in de Onder-18, Onder-19 (het Youth League-team) en de Onder-23. Eerder maakte Braaf ook deel uit van de jeugdopleiding van Ajax en de Amsterdamse club was twee jaar geleden net als Manchester United, Chelsea, Bayern München, West Ham United, Swansea City en Aston Villa geïnteresseerd toen hij bij PSV vertrok. Er zouden onlang ook gesprekken zijn geweest over een mogelijke terugkeer in Nederland. Braaf echter lijkt klaar voor een vervolg van zijn nog prille loopbaan in de Serie A.