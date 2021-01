Rapper Boef wil AZ kopen: ‘Het lijkt me echt lauw om een voetbalclub te hebben’

Vrijdag, 29 januari 2021 om 20:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:20

Sofiane Boussaadia, beter bekend als rapper Boef, spreekt tegenover VICE de opvallende ambitie uit om een voetbalclub te kopen. De voorkeur van de 27-jarige artiest, die opgroeide in Alkmaar, gaat daarbij uit naar zijn favoriete club AZ. "Het lijkt mij echt lauw om gewoon mijn eigen voetbalclub te hebben", zegt Boef op karakteristieke wijze.

De 27-jarige Boef geeft aan dat de jongeren tegenwoordig niet meer in de gaten hebben wat er moet gebeuren om het ver te schoppen. “Dat is waar heel veel jongeren de mist in gaan. Ze willen alles heel snel krijgen, en het liefst zonder te werken; zonder gewicht te heffen, maar dat is niet hoe het werkt”, vindt de rapper. Dat brengt Boef bij zijn eigen doelen en visie, die hij naar eigen zeggen altijd al duidelijk voor zich had; ook toen hij nog niet het geld had dat hij nu heeft.

"Voor mij draait het allemaal om financieel onafhankelijk te worden. Je moet altijd zorgen dat je doelen hebt. Want als je geen doelen hebt, ga je ook niks doen. Dus ik zorg altijd dat mijn doelen ver vooruit blijven. Dus als ik dat ene doel bereik, staan er alweer drie nieuwe doelen klaar", geeft de muzikant te kennen. In het gesprek noemt Boef ook een concreter doel: het kopen van een voetbalclub.

"Een doel op de langere termijn is voor mij een voetbalclub, man. Het lijkt mij echt lauw om gewoon mijn eigen voetbalclub te hebben. Weet ik veel welke club in Nederland. Als het kan AZ of zo. Ik koop gewoon AZ. Ik pomp er een beetje money in en zet spelers aan het werk. Dat lijkt me lauw, man. Dat lijkt me echt lauw", zo spreekt Boef duidelijk zijn dromen uit.

Ook AZ heeft inmiddels gehoord van de ambities van Boef. "We weten dat hij een AZ-aanhanger is. Veel van onze jongens luisteren ook naar zijn muziek. Als hij te zijner tijd echt serieuze plannen heeft, is hij altijd welkom voor een bak koffie”, zo klinkt de reactie van een woordvoerder van de Alkmaarders. Ook trainer Pascal Jansen is op de hoogte van de uitgesproken plannen, al houdt hij zich enigszins op de vlakte. "Rap is meer de muziek van mijn zoon, maar ik luister er wel naar. Ik weet niet welke ambities Boef heeft, maar ik heb begrepen dat hij uit de buurt komt”, laat de oefenmeester weten"