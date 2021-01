Sparta en FC Twente spelen bloedeloos duel om snel te vergeten

Donderdag, 28 januari 2021 om 20:36 • Yanick Vos • Laatste update: 20:39

Sparta Rotterdam en FC Twente hebben donderdagavond een punt overgehouden aan de onderlinge ontmoeting op Het Kasteel. In een wedstrijd zonder grote kansen bleef het bij een bloedeloos 0-0 gelijkspel. Voor de ploeg van trainer Ron Jans betekent het gelijkspel in Rotterdam het achttiende punt in een uitwedstrijd dit Eredivisie-seizoen. De laatste keer dat de Tukkers dat puntenaantal wist te behalen was in het seizoen 2014/15.

“Het is niet goed, het is niet slecht. Het is helemaal niks. Het is gewoon saai”, zo omschreef Kenneth Perez de eerste helft in de studio van ESPN. Sparta en FC Twente creëerden geen uitgespeelde kansen en wisten in de eerste 45 minuten nauwelijks gevaarlijk te worden. Na ruim een halfuur spelen kwam de eerste serieuze dreiging van de thuisploeg. Abdou Harroui gaf de bal laag en hard voor op Lennart Thy, die te laat bij de tweede paal kwam om het net te laten bollen. Namens Twente was Queensy Menig de meest dreigende man, maar tot een grote kans kwam het niet. De 0-0 ruststand was een logisch gevolg van een belabberde eerste helft.

Sparta maakte dit Eredivisie-seizoen voor donderdagavond op Het Kasteel vier doelpunten in de eerste helft, tegenover vijftien treffers in de tweede helft. Ondanks deze bemoedigende statistiek waren de mogelijkheden ook na rust op een hand te tellen. Een kwartier voor tijd kreeg Twente de beste kans om te scoren. Een voorzet van Issah Abass vanaf de rechterflank ging voorbij aan Tyronne Ebuehi en Danilo. Laatstgenoemde kwam een teenlengte tekort om de bal bij de tweede paal binnen te glijden. De Braziliaanse clubtopscorer maakte zijn laatste doelpunt op 19 december tegen VVV-Venlo (1-2 winst) en zou ook op Het Kasteel niet scoren.

In de slotfase was invaller Danzell Gravenberch dicht bij het winnende doelpunt. Hij speelde zichzelf knap vrij met Twente-verdediger Kik Pierie aan zijn zijde en haalde uit in de verre hoek. Joël Drommel was echter alert en bracht knap redding. Het bleek het laatste dreigende moment van de wedstrijd, die geen winnaar verdiende. Met het gelijkspel schieten beide ploegen weinig op; Twente komt op 29 punten en blijft daarmee op de 7e plaats, terwijl Sparta op 22 komt net als Heracles Almelo, Fortuna Sittard en VVV-Venlo.