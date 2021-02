‘Trainer Ruud van Nistelrooij heeft me vooral veel vertrouwen gegeven’

“Tevreden? Hmm.” De achttienjarige linksbuiten laat het woord twee keer over zijn tong rollen en fluistert dan bedachtzaam dat hij inderdaad tevreden mag zijn over zijn start, maar hij brengt ook direct een duidelijke ‘maar’ naar voren. “Ik vind dat ik het nu wel goed doe bij Jong PSV, maar ik had vaker moeten scoren”, vindt Antonisse, die in zijn eerste negen wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie goed was voor 1 treffer en 1 assist. Daarnaast raakte hij tegen zowel NAC Breda als tegen Go Ahead Eagles de paal, terwijl een voorzet van zijn voet tegen FC Dordrecht door verdediger Julius Bliek tot eigen doelpunt werd verwerkt en daardoor niet de boeken inging als officiële assist.

Dat kun je onder de categorie pech scharen, maar in zijn eigen woordenboek is het eerder net niet goed genoeg. De rode draad sinds zijn debuut op 30 november (0-1 verlies tegen SC Cambuur) is in ieder geval dat hij iedere wedstrijd voor dreiging zorgt. Er kan altijd iets onverwachts gebeuren, want Antonisse is een speler die het publiek – als het weer aanwezig mag zijn in de stadions – continu op het puntje van de stoel wil laten zitten. “Mijn dreiging is denk ik mijn grootste kwaliteit”, meent de linksbuiten, die de hele jeugdopleiding van de Eindhovenaren heeft doorlopen. “Ik hou ervan om lekker te dribbelen en heb een goed schot in de benen.”

Jeremy Antonisse passeert Julius Bliek (FC Dordrecht) met een fraaie voetbeweging.

Juist daarom kan hij ontzettend balen van die ballen op de paal, want een 7 of een 8 is niet zijn streven. Hij wil altijd het maximale eruit halen, dus is het niet verwonderlijk dat hij juist Memphis Depay en Cristiano Ronaldo noemt als zijn ultieme voorbeelden. Echte winnaars, noemt hij hen. “Ze vechten zich altijd terug na tegenslagen en dat vind ik mooi om te zien.” Naast buitengewoon getalenteerde spelers zijn het vooral ook mannen die er nooit voor terugdeinzen om de lat hoger te leggen dan anderen en Antonisse lijkt uit hetzelfde hout gesneden. In 2019 sprak hij bijvoorbeeld bij het ondertekenen van zijn eerste profcontract uit dat hij hetzelfde jaar nog zijn debuut wilde maken in de hoofdmacht.

Ga er maar aanstaan als jongen van destijds zestien jaar, wetende dat de trainer op dat moment op jouw favoriete positie beschikking had over onder meer Steven Bergwijn en de net doorbrekende Cody Gakpo. “Het is altijd mijn doel geweest om zo snel mogelijk te debuteren. Dat wilde ik zó graag, dus heb ik dat ook uitgesproken. Uiteindelijk heb ik er iets langer op moeten wachten dan ik toen hoopte, maar inmiddels heb ik mijn debuut voor het eerste mogen maken en daar ben ik superblij mee”, verkondigt Antonisse trots. “Eindelijk was het zover voor mij. Hier heb ik sinds de F-jes elke dag weer hard voor gewerkt, dus vorige week was een prachtig moment.”

De linksbuiten verhaalt hoe hij op zaterdag 23 januari een appje kreeg waarin stond dat hij de volgende dag zou mogen meetrainen met het eerste elftal. Een beloning voor zijn sterke start en een kans om zich te meten met de grote jongens, amper twee maanden nadat hij zich voor het eerst bij Jong PSV voegde. “Het is dus gelukkig toch nog heel snel gegaan allemaal”, meent Antonisse, die meteen zijn moeder belde na het horen van het goede nieuws. “Ik had verwacht dat ik zenuwachtig zou zijn, maar dat viel mee. Iedereen was ook heel relax tegen me op de training”, aldus de jongeling, die op zowel op zondag als maandag een gretige indruk achterliet en maandagavond het verlossende berichtje kreeg dat hij mee mocht afreizen naar Drenthe, waar hekkensluiter FC Emmen een dag later de tegenstander was.

Een onvergetelijk moment voor Jeremy Antonisse: zijn debuut in PSV 1.

Daar mocht hij van trainer Lars Kornetka, normaal gesproken de assistent van de geschorste Roger Schmidt, plaatsnemen op de bank en hopen op een invalbeurt. Die droom kwam uit, al duurde het voor de gemoedstoestand van Antonisse veel te lang voor de defensie van Emmen op de knieën ging. De meest gepasseerde verdediging van de Eredivisie leek die dag plots niet te kloppen, waardoor de jongeling steeds angstiger op de klok keek. “Ik had eigenlijk al niet meer verwacht dat ik nog zou mogen invallen, maar uiteindelijk kwamen die goals toch nog”, verwijst hij naar de late treffers van Donyell Malen en Eran Zahavi. “Zeker bij de 0-2 kreeg ik wel het gevoel dat ik een paar minuutjes mocht maken en gelukkig was dat ook zo.”

In de blessuretijd mocht Antonisse doelpuntenmaker Zahavi vervangen en kreeg hij de kans zich even te laten zien aan het thuiszittende publiek. “Eén keer kaatsen en een kopduel dat ik had moeten winnen”, vat hij bondig samen. “Mijn acties moet ik dus voor een volgende keer bewaren, maar de kop is eraf”, klinkt het kritisch en tegelijkertijd strijdbaar. “Dit smaakt natuurlijk naar meer, dus ik hoop snel vaker mee te mogen trainen met het eerste en vooral ook te presteren bij Jong PSV. Daar wil ik zo snel mogelijk meer doelpunten maken en belangrijk zijn voor het team. Zeker op verdedigend vlak kan ik mezelf nog flink verbeteren. Ik ben dan wel een aanvaller, maar druk zetten hoort erbij.”

Het tekent de mens Antonisse, die ondanks zijn altijd aanwezige glimlach zeer serieus kan analyseren. De Eindhovense talenten staan op een teleurstellende zestiende plaats en vergaarden pas 20 punten in de eerste 22 wedstrijden. Onervarenheid speelt de gemiddeld jongste ploeg van de competitie duidelijk parten, terwijl Antonisse voor zichzelf nog een ander knelpunt ziet. “Ik ben voornamelijk goed aan de bal, dus met meer balbezit kan ik meer acties maken en nog dreigender zijn. Het klopt dat we vaak niet de dominante partij zijn, dus dat maakt het voor mij iets lastiger”, redeneert hij, terwijl hij duidelijk benadrukt dat het wat hem betreft geen verzachtende omstandigheid is voor de in zijn ogen nog niet tevreden stemmende statistieken. “Nee, alsnog moet ik mijn steentje bij kunnen dragen met goals en assists.”

Daar staat hij immers voor als aanvaller, zal hij ongetwijfeld vaak te horen hebben gekregen van Ruud van Nistelrooij. Antonisse werkte tot voor kort samen met de voormalig topspits, die dit seizoen PSV Onder-18 onder zijn hoede heeft en na de zomerstop doorschuift naar Jong PSV. “Hij heeft me vooral heel veel vertrouwen gegeven. Ik voel me fijn bij hem. En natuurlijk heeft hij me veel geleerd met afwerken. Hoe je het beste kan staan en zo”, legt Antonisse uit. “Ik ben blij met zijn hulp”, besluit de vleugelaanvaller, die uitkijkt naar een hernieuwde samenwerking. Mits die er komt natuurlijk, want de jongeling hoopt uiteraard dat hij zich zo snel mogelijk voor vast bij de hoofdmacht mag voegen en Jong PSV als tussenstation zo goed als volledig over kan slaan.

Ruud van Nistelrooij wordt volgend seizoen de nieuwe trainer van Jong PSV.

“Het ligt aan mijzelf of zo’n nieuwe samenwerking er komt bij Jong PSV. Het gaat erom hoe ik me blijf ontwikkelen”, weet de aanvaller, die er ditmaal voor waakt om al te grote ambities te delen met de wereld. “Ik moet geduldig zijn, dus ik denk dat ik fijn met trainer Ruud ga werken. Maar de ambitie is natuurlijk wel om zo snel mogelijk stapjes te maken richting het eerste elftal”, benadrukt hij met een glimlach. Daarmee is de kans het grootst dat een andere droom van hem volgend seizoen al werkelijkheid wordt. Als fervente gamer weet hij goed dat de Keuken Kampioen Divisie niet is opgenomen in computerspel FIFA, dus moet hij nog één stap maken om zijn eigen naam terug te zien in de volgende editie van de razendpopulaire voetbalgame.

Overigens worden er ieder jaar ook enkele jonge talenten in de database opgenomen die nog niet voor vast zijn aangesloten bij de hoofdmacht, maar wel al hebben mogen invallen in het seizoen daarvoor. Antonisse mag dus nu al hoop koesteren. “Het zou zeker mooi zijn als ik er volgende editie zelf in zit, haha. Geen idee wat voor rating ik dan zou krijgen, maar voor jonge talenten is dat nooit zo heel hoog. Misschien ergens in de zestig ofzo”, gokt hij bescheiden. Natuurlijk wil hij ooit uitgroeien tot een speler waarbij iedere gamer juichend door de kamer rent als hij in het team komt, maar alleen in dit geval geldt voor Antonisse dat meedoen belangrijker is dan winnen. “Het is toch mooi als je jezelf tegenkomt op FIFA. Ik speelde het altijd al als kind en nu zit mijn naam er straks misschien wel in! Natuurlijk zou ik mezelf dan opstellen, haha. Maakt niet uit hoe.”

Welk vlaggetje er dan bij zijn naam moet komen te staan, weet Antonisse alleen nog niet. Hij speelde interlands voor Oranje Onder-17, maar wordt door diverse voetbalstatistiekensites nu ingeschaald bij Curaçao. Hij werd anderhalve maand geleden opgeroepen door bondscoach Guus Hiddink en ging in op die invitatie. “Ik ben daarheen gegaan om te kijken hoe het allemaal is en werkt. Ik kan nog steeds kiezen voor Curaçao of Nederland. Dat ligt voor mij nog helemaal open”, besluit de jongeling, die zich voorlopig richt op zijn wedstrijden in clubverband. “Dat is het belangrijkste. Ik moet mezelf nu gaan bewijzen.”

