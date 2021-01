Juventus meldt zich voor kraker in halve finale; De Ligt maakt basisrentree

Woensdag, 27 januari 2021 om 22:40 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:48

Juventus heeft zich woensdagavond zonder veel moeite geplaatst voor de halve finale van de Coppa Italia. Met Matthijs de Ligt in de basis won de grootmacht met 4-0 van SPAL. Juventus neemt het in de halve finale op tegen Internazionale. Dat affiche wordt over twee wedstrijden beslist: de topclubs treffen elkaar op 3 en 10 februari. De andere halve finale gaat tussen Atalanta en de winnaar van het duel tussen Napoli en Spezia.

Matthijs de Ligt had voor het eerst weer een basisplek nadat hij eerder deze maand besmet raakte met het coronavirus. Zondag deed hij al dertien minuten mee in het competitieduel met Bologna. De basisplek voor De Ligt was een van de negen wijzigingen ten opzichte van de laatse wedstrijd. Alleen Federico Bernardeschi en Dejan Kulusevski behielden hun basisplek; Cristiano Ronaldo zat niet eens bij de selectie. Met onder meer Gianluigi Buffon, De Ligt, Aaron Ramsey en Álvaro Morata in de ploeg bleef er desondanks een sterk basisteam over bij Juventus.

De thuisploeg opende de score op opvallende wijze. Adrien Rabiot ontving een gele kaart voor een vermeende schwalbe na een duel met Francesco Vicari, maar de VAR zag dat er toch sprake was van contact. Uiteindelijk werd de kaart ingetrokken, kreeg Juventus een penalty en schoot Morata koelbloedig raak. Na ruim een halfuur verdubbelde de ploeg van Andrea Pirlo de marge. Kulusevski kapte zijn bewaker uit in het strafschopgebied en legde de bal terug op Gianluca Frabotta, die vanaf de rand van het strafschopgebied hard en doeltreffend uithaalde.

In de tweede helft kwam de voorsprong van Juventus zelden in gevaar. De runner-up van het afgelopen bekerseizoen kreeg via Kulusevski al vroeg een kans om de marge op te voeren, maar dat deed hij pas twaalf minuten voor tijd. Nadat Morata balverlies van Nenad Tomovic forceerde, stormde hij af op het doel van SPAL en vond hij Kulusevski aan zijn zijde: 3-0. Diep in de blessuretijd bepaalde invaller Federico Chiesa de eindstand op 4-0. De Ligt had de hele avond vrij weinig te doen in het hart van de defensie, maar verstuurde van alle spelers wel de meeste passes (76) en geslaagde passes (68). Hij had bovendien van alle spelers de meeste balcontacten (85)