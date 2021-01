Atalanta zet stap dichter bij tweede prijs in de clubgeschiedenis

Woensdag, 27 januari 2021 om 19:43 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:54

Atalanta heeft zich woensdagavond voor de halve finales van de Coppa Italia geplaatst. Het team van Gian Piero Gasperini rekende in de kwartfinales in eigen huis af met Lazio: 3-2. Atalanta wacht nu een dubbel duel tegen de winnaar van de tweestrijd tussen Napoli en Spezia. La Dea won slechts één trofee in de clubgeschiedenis, de Coppa Italia in 1962/63, en was driemaal verliezend finalist van de Italiaanse beker. In de eindstrijd in 2018/19 was Lazio met 0-2 te sterk voor de club uit Bergamo.

Het duel tussen Atalanta en Lazio was een spectaculair voorproefje voor zondagmiddag, wanneer de teams van Gasperini en Simone Inzaghi elkaar in de Serie A opnieuw treffen. De thuisploeg had slechts zeven minuten nodig om de ban te breken. Doelman José Manuel Reina had een uitstekende redding op een inzet van José Luis Palomino, maar had niks in te brengen tegen de rebound van Berat Djimsiti, ook omdat het wegwerken van de bal door Vedat Muriqi meer weg had van een assist: 1-0.

Na een goede redding van Reina op een poging van Luis Muriel kwam Lazio op gelijke hoogte: na voorbereidend werk van Francesco Acerbi kopte Muriqi de bal in de bovenhoek en dat betekende zijn eerste goal voor de Romeinen. Acerbi zorgde in de 34e minuut zelfs voor de ommekeer toen hij door de defensie van Atalanta slalomde en op fraaie wijze voor de 1-2 tekende. Amper twee minuten later verscheen echter al de 2-2 op het scorebord. Muriel was niet te stoppen, zette Wesley Hoedt te kijk en de vrijstaande Ruslan Malinovskyi mikte raak.

Atalanta kwam na 53 minuten met tien man te staan: Palomino duwde de doorgebroken Manuel Lazzari en hoewel hij niet de laatste man was, moest hij toch met een rode kaart vertrekken. Enkele minuten later kwam het team van Gasperini ondanks de ondertalsituatie toch op 3-2: na een pass van Cristian Romero schoot Aleksej Miranchuk de bal onder Reina door. Dat was ook de eindstand, omdat Duván Zapata vanaf elf meter miste na een duidelijke overtreding van Hoedt op de aanvaller. Reina raadde zijn intenties.

In de slotminuten had doelman Pierluigi Gollini een goed antwoord op een kopbal van Acerbi en zodoende plaatste Atalanta zich voor de halve finales. Marten de Roon kwam na 59 minuten in het veld voor Miranchuk; Sam Lammers kwam niet van de bank af. Hans Hateboer ontbrak door blessureleed.