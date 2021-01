Zirkzee heeft twee clubs over na biedingen van ruim tien miljoen euro

Dinsdag, 26 januari 2021 om 19:12 • Dominic Mostert

De toekomst van Joshua Zirkzee ligt in Engeland of Italië, zo vermoedt Sky. Volgens de Duitse zender heeft zowel Everton als Parma een bod gedaan van ruim tien miljoen euro; het gaat om een verplichte optie tot koop, nadat Zirkzee eerst een half seizoen gehuurd zou worden van Bayern München. De negentienjarige spits zou zelf tevreden zijn met een overgang naar allebei de clubs. Het aankoopbeleid bij Everton, de nummer zes van de Premier League, wordt vormgegeven door landgenoot Marcel Brands.

Zirkzee heeft tot en met 1 februari om een nieuwe club te vinden. Hij werd eerder deze maand nog genoemd als optie voor Heracles Almelo, maar de nummer elf van de Eredivisie heeft met Schalke 04-huurling Ahmed Kutucu al een nieuwe spits gestrikt. Bayern is bereid om Zirkzee te laten gaan, omdat de club niet tevreden is over zijn ontwikkeling. De jonge Nederlander heeft een contract tot de zomer van 2023 bij de recordkampioen van Duitsland. Hij werd in 2017 opgepikt uit de jeugdopleiding van Feyenoord.

Dit seizoen kwam Zirkzee tot drie optredens in de Bundesliga, waarvan twee als invaller. Scoren deed hij dit seizoen niet. Zijn laatste officiële optreden voor Bayern dateert van 1 december, toen hij vijf minuten voor tijd inviel in de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid (1-1). De aanvaller behoorde op 13 januari voor het laatst tot de wedstrijdselectie van Bayern. Trainer Hansi Flick haalde Zirkzee bij de groep voor het duel met Holstein Kiel (2-2, verlies na strafschoppen), maar liet hem niet invallen.

Vervolgens kreeg Zirkzee een schorsing van drie wedstrijden nadat hij een directe rode kaart had gekregen in de wedstrijd van het beloftenteam van Bayern tegen 1860 München, waardoor hij de afgelopen drie duels niet inzetbaar was. BILD schreef eerder deze maand dat Zirkzee zich moest bewijzen bij de Onder-23, omdat hij zich niet voor honderd procent zou inzetten en Flick zich stoorde aan zijn gedrag op Instagram. De centrumspits plaatste afgelopen zomer veel foto's op Instagram van zijn luxueuze vakanties op de Griekse eilanden Mykonos en Santorini. Daarop werd Zirkzee al eerder bestraffend toegesproken door Flick, die zich zou storen aan de vermeende sterallures van zijn pupil.