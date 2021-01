Philipp Max in meerdere opzichten blij met transfer Huntelaar naar Schalke

Dinsdag, 26 januari 2021 om 16:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:13

Philipp Max is verheugd met de transfer van Klaas-Jan Huntelaar naar Schalke 04. De verdediger van PSV komt uit een Schalke-familie, stond zelf onder contract bij Die Königsblauen en ziet door het vertrek van Huntelaar directe concurrent Ajax verzwakken. Huntelaar rondde vorige week zijn transfer naar Schalke af, nadat de club in de Bundesliga behoefte had aan een aanvallende impuls. De ploeg uit Gelsenkirchen staat stijf onderaan in de Bundesliga met zeven punten uit achttien wedstrijden.

Tegenover Sport1 steekt Max zijn liefde voor Schalke niet onder stoelen of banken. “Het is eigenlijk wel grappig. Ik heb maar twee duels gespeeld voor de club, maar als je er eenmaal gespeeld hebt raak je dat gevoel niet kwijt. Niet totdat je stopt met ademen. Het is jammer dat ik op dit moment niet kan helpen. Ik moet van afstand maar hopen dat het goed afloopt.” Schalke stond dit seizoen op de rand van een negatief clubrecord na dertig duels niet te hebben gewonnen, maar wist dat ternauwernood af te wenden door een klinkende 4-0 overwinning op TSG Hoffenheim begin januari.

Voor Max is niet alleen de komst van Huntelaar naar Schalke een mooie stap, maar ziet hij tevens een belangrijke schakel wegvallen bij Ajax. Huntelaar bewees onlangs nog zijn waarde door als invaller twee keer te scoren tegen FC Twente, waarmee hij zijn ploeg een 1-3 zege bezorgde. “Ja, dat is erg positief", reageert Max op het vertrek van Huntelaar. “Maar zeker voor Schalke is het belangrijk.” Max droeg tussen 2010 en 2014 het shirt van Schalke, nadat zijn vader vroeger als profvoetballer ook het shirt van de hekkensluiter van de Bundesliga droeg.

“Het is pijnlijk om te zien”, vervolgt Max op de vraag hoe hij tegen de situatie van Schalke aankijkt. "We hopen allemaal dat Huntelaar een paar doelpunten maakt voor Schalke en dat de club op wonderbaarlijke wijze in de Bundesliga blijft.” Afgelopen zondag kon trainer Christan Gross in de met 0-4 verloren wedstrijd tegen Bayern München nog geen beroep doen op Huntelaar door een kuitblessure. Komende zaterdag gaat de ploeg op bezoek bij Werder Bremen, dat dertiende staat.