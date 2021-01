Juventus heeft 22 miljoen over voor ex-PSV'er

Kaide Gordon lijkt zijn carrière te gaan vervolgen bij Liverpool. Derby County houdt 1,2 miljoen euro over aan de aanvaller, die tevens begeerd werd door Manchester United en Tottenham Hotspur. (Daily Telegraph)

Gennaro Gattuso moet vrezen voor ontslag bij Napoli wegens tegenvallende prestaties. De clubleiding overweegt Rafael Benitez terug te halen naar Napels, waar hij tussen 2013 en 2015 werkzaam was. (Diverse Italiaanse media)