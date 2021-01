Wim Kieft: ‘Zet hem bij Atlético Madrid neer en hij speelt niet’

Maandag, 25 januari 2021 om 21:57 • Laatste update: 21:59

Calvin Stengs houdt ook bij Veronica Inside de gemoederen bezig. Wim Kieft is maandagavond in het praatprogramma niet erg enthousiast over de nummer tien van AZ, die na de gewonnen topper tegen Feyenoord (2-3) vooral positieve kritieken ontving. Ook Johan Derksen vindt dat Stengs nog altijd 'te jeugdig' speelt.

Kieft heeft tijdens dat duel speciaal gelet op Stengs en Myron Boadu, tegen Feyenoord goed voor twee doelpunten. "We kijken er ook naar omdat we allemaal wel wat extra’s zien in die twee", zegt de oud-spits. "Maar, wat je hoopt, is dat ze uiteindelijk worden wat ze in zich hebben. Het zijn ook nog eens hele leuke en aardige jongens. Soms wel te aardig. Stengs vind ik dan altijd wel het mooiste voorbeeld: Zet hem bij Atlético Madrid neer en hij speelt niet. En de vraag is of hij dat over twee jaar wel gaat doen."

Een veelgehoord punt van kritiek op Stengs is dat hij te weinig rendement heeft. Dit seizoen staat de aanvallende middenvelder op vijf goals en één assist (bij de 2-3 tegen Feyenoord) uit zestien competitieduels. "Natuurlijk mag je op een gegeven moment naar het rendement gaan kijken, zeker nu hij 22 is en hij bij het Nederlands elftal zit. Maar ik vind het veel te vrijblijvend wat hij laat zien. Hij moet wel op heel veel vlakken nog gaan verbeteren, mits hij ooit in Spanje of Engeland wil eindigen. Daar wordt echt veel meer gevraagd."

Derksen is het eens met Kieft. "Het probleem met hem is: ik vind hem de leukste voetballer op het ogenblik in de Eredivisie", aldus Derksen. "Maar dat jeugdige moet hij van zich afspelen. Hij is inmiddels 22 en speelt in de top, je moet hem ook echt als een volwassen voetballen gaan beoordelen. Als je in het shirt van Oranje op het EK wil staan, dan mag je natuurlijk nooit zo knullig balverlies lijden (doelend op de 1-1 van Feyenoord, red.). Dat wil Frank de Boer niet, dan stelt hij je niet op."

René van der Gijp denkt dat Stengs niet zijn gehele carrière als nummer tien blijft spelen. "Op de positie waar hij nu speelt, komt hij bij een andere club nooit aan spelen toe. Daar hebben ze een ander soort spelers nodig", aldus Van der Gijp, die in Stengs meer een hangende rechtsbuiten ziet. Zelfs op die positie zal het jeugdproduct van AZ het moeilijk krijgen om het EK te halen komende zomer, weet Kieft. "Je hebt op rechts ook nog Steven Berghuis en Steven Bergwijn. Nou, dan schat ik zeker Bergwijn wel hoger in", aldus Kieft.