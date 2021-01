Feyenoord stuurt drie overbodige spelers naar FC Dordrecht

Maandag, 25 januari 2021 om 18:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:02

Feyenoord neemt tijdelijk afscheid van drie overbodige spelers. Naoufal Bannis, Bernardo Silva en Mikael Torset Johnson gaan het seizoen op huurbasis afmaken bij FC Dordrecht, zo meldt het Algemeen Dagblad.

Van de drie jongelingen heeft alleen Bannis zijn debuut gemaakt voor de hoofdmacht van Feyenoord, maar de achttienjarige spits kwam door de komst van Lucas Pratto voorlopig niet meer in aanmerking voor speelminuten in het eerste elftal. Bannis maakte dit seizoen bij zijn Eredivisie-debuut tegen FC Emmen direct een beslissend doelpunt in blessuretijd (2-3) en kwam daarna nog tot vijf korte invalbeurten in de competitie. Ook in de Europa League speelde hij drie keer mee, maar zijn teller bleef steken op één goal.

De negentienjarige Bernardo Silva werd afgelopen zomer door Feyenoord transfervrij overgenomen van Benfica. De verdedigende middenvelder zat dit seizoen geen enkele keer bij de wedstrijdselectie van de hoofdmacht. Datzelfde geldt voor Johnson, een twintigjarige Noorse aanvallende middenvelder, die door Feyenoord voor een seizoen gehuurd wordt van Rosenborg BK.