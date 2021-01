Aston Villa krabbelt op en heeft nu minder verliespunten dan Liverpool

Aston Villa heeft zaterdagavond een einde gemaakt aan een reeks van drie duels zonder zege. Het team van manager Dean Smith was in eigen huis met 2-0 te sterk voor Newcastle United en heeft nu zelfs minder verliespunten dan titelverdediger Liverpool, dat als nummer vier vijf punten méér en twee wedstrijden minder heeft. Anwar El Ghazi kreeg geen plek in de basiself, maar hij kwam ruim tien minuten voor tijd nog wel binnen de lijnen voor Ross Barkley.

Evenals in het midweekse duel met Manchester City (2-0 nederlaag) besloot Smith ook tegen Newcastle op de linkervleugel de voorkeur aan Jack Grealish te geven boven El Ghazi. Opvallend, daar de Nederlander in de laatste zes wedstrijden voor de grote corona-uitbraak bij de club uit Birmingham vijf keer tot scoren wist te komen. Slecht pakte de tactische keuze van de oefenmeester overigens niet uit, daar Grealish een rol speelde bij de openingstreffer in de dertiende speelminuut. De hangende linksbuiten had een harde en lage voorzet in huis die niet goed verwerkt werd door Fabian Schär, waarna Ollie Watkins van dichtbij kon binnenknikken: 1-0.

Na de tegentreffer kregen de bezoekers wat meer kleur op de wangen en vond Jamaal Lascelles met een kopbal uit een hoekschop bijna de gelijkmaker, maar Tyrone Mings wist de bal voor de doellijn weg te werken. Hoewel Newcastle er via enkele speldenprikjes nog een aantal keer uitkwam in het eerste bedrijf, kwam de voorsprong van de thuisploeg nauwelijks in gevaar. Op slag van rust wist Aston Villa het veldoverwicht nog duidelijker tot uiting te brengen op het scorebord. Wederom was er een hoofdrol weggelegd voor Grealish, die Bertrand Traoré met een assist de kans gunde om the Villans, met een geplaatst schot en via de onderkant van de lat, op een 2-0 voorsprong te schieten.

Het was voor Traoré alweer zijn vierde doelpunt in de laatste zes competitieduels. In de tweede helft liet Aston Villa de teugels vieren, al werden er nog wel enkele mogelijkheden gecreëerd. Een schot van Grealish vanaf de rand van het strafschopgebied werd geblokt; Barkley zag een inzet van dichtbij rakelings over de lat vliegen. Het is alweer de negende keer dat Aston Villa dit seizoen de nul houdt in een competitieduel; alleen Manchester City (tien) deed dit vaker.

Dankzij de zege bezet Aston Villa nu met 29 punten de achtste plek op de ranglijst. Komende woensdag wacht een uitduel met nummer vijftien Burnley. Newcastle, dat al acht wedstrijden wacht op een overwinning, komt steeds meer in de problemen. De nummer zestien speelt dinsdagavond in eigen huis tegen Leeds United.