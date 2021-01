Cambuur haalt uit tegen Jong PSV; Helmond Sport verlengt goede reeks

Vrijdag, 22 januari 2021 om 20:33 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:41

SC Cambuur heeft zich hersteld van de misstappen van de voorbije weken in de Keuken Kampioen Divisie. Na het puntenverlies tegen FC Volendam (0-1) en NEC (0-0) was het team van Henk de Jong vrijdagavond veel te sterk voor Jong PSV: 5-1. Door de zege staat Cambuur drie punten los van Almere City FC, dat later op de avond in eigen huis tegen FC Dordrecht speelt. MVV en Helmond Sport hielden elkaar tegelijkertijd op een 1-1 gelijkspel en dus is het team van Wil Boessen al zes duels ongeslagen sinds de 0-2 nederlaag tegen Go Ahead Eagles op 4 december.

SC Cambuur - Jong PSV 5-1

De start van de Friezen was niet best. Nadat Jamie Jacobs dé kans op de 1-0 liet liggen, was het aan de overkant wel meteen raak. David Sambissa hief buitenspel op, waardoor Jérémy Antonisse vrij op Sonny Steven af kon en kon scoren: 0-1. Het team van De Jong stelde nog voor rust orde op zaken. Een fraaie aanval van Cambuur na 21 minuten werd bekroond door Jacobs, die op aangeven van Robin Maulun de 1-1 maakte.

In de laatste vijf minuten voor rust sloeg Robert Mühren toe. Na een sublieme bal van Maulun schoot de aanvaller de 2-1 achter Maxime Delanghe. Op slag van rust viel ook nog de derde treffer van Cambuur. Een bal van Jacobs kwam met enig fortuin bij Mühren, die met een volley in de hoek zijn twintigste goal maakte: 3-1. De aanvaller was de eerste speler sinds Tom Boere in 2016/17 die tot dat aantal in de eerste twintig Eerste Divisie-wedstrijden van een seizoen kwam.

De beloften van PSV zaten na rust goed in de wedstrijd, maar Cambuur sloeg toe op het moment dat een aansluitingstreffer van de bezoekers in de lucht ging. De dekking centraal achterin was niet scherp genoeg en Jacobs maakte na een voorzet van Sambissa vanaf links de 4-1. Het vijfde doelpunt van een counterend Cambuur mocht er zijn: vier minuten na zijn invalbeurt voor Michael Breij schoot Jarchinio Antonia de bal uit een moeilijke hoek via het aluminium binnen. Bij de aanvaller kwamen vervolgens alle emoties los.

/div> MVV Maastricht - Helmond Sport 1-1

Het team van Darije Kalezic begon met aanvallende intenties aan het duel en kreeg de eerste mogelijkheid. De Limburgers speelden de bal gevaarlijk richting het doelgebied van Helmond Sport, maar doelman Stijn van Gassel kon het leer net voor de voeten van Koen Kostons wegplukken. In de tiende minuut kwam MVV alsnog op voorsprong. Een voorzet vanaf rechts belandde in het zestienmetergebied, waar Sander Vereijken tegenstander Joeri Schroijen onderuithaalde in een poging op te ruimen. Scheidsrechter Nick Smit gaf naar aanleiding van de overtreding een strafschop, die benut werd door Schroijen: 1-0 Hoewel de thuisploeg nog enkele speldenprikjes uitdeelde na de openingstreffer, nam Helmond het initiatief in het restant van de eerste helft over. Het gevaarlijkste moment voor de Brabanders ontstond tien minuten voor rust, toen doelman Mike Havekotte zich moest strekken om redding te brengen op een inzet van Lance Duijvestijn. In de tweede helft gingen de bezoekers nadrukkelijk op zoek naar de aansluitingstreffer, die twintig minuten na rust gevonden werd. Maxime De Bie speelde bal naar de rechterkant van het veld, waar Boyd Reith klaarstond om voor te zetten. De rechtsback legde de bal met veel gevoel op het hoofd van Duijvestijn, die hoog boven twee verdedigers uittorende en van dichtbij binnenknikte: 1-1. Enkele minuten later kreeg Vereijken een mogelijkheid om Helmond zelfs op voorsprong te zetten, maar zijn vrije trap vanaf de rand van het zestienmetergebied ging rakelings over het doel. In extremis ontsnapte Helmond nog aan een nederlaag, toen Thibaut Van Acker uit een voorzet vanaf rechts op de paal kopte. De stand op de ranglijst blijft ongewijzigd door de puntendeling: MVV blijft steken op de zeventiende plek; Helmond staat veertiende. Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.







