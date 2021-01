FC Twente bereikt akkoord met Feyenoord over Luciano Narsingh

Woensdag, 20 januari 2021 om 18:42 • Yanick Vos • Laatste update: 18:54

FC Twente heeft een akkoord bereikt met Feyenoord over het huren van Luciano Narsingh, zo meldt TC Tubantia woensdagavond. De dertigjarige buitenspeler moet volgens het regionale dagblad zelf nog wel tot een akkoord zien te komen met de club uit Enschede. Twente wil Narsingh binnenhalen als vervanger van Vacláv Cerny, die door een zware knieblessure dit seizoen niet meer in actie kan komen.

Als Narsingh tot een akkoord komt met Twente, dan maakt hij het seizoen af in de Grolsch Veste. Volgens de krant heeft men in Enschede er goede hoop op dat de overgang donderdag afgerond kan worden. Woensdagavond maakt Narsingh nog wel deel uit van de wedstrijdselectie voor het bekerduel met Heracles Almelo. Voorafgaand aan de wedstrijd werd Feyenoord-trainer Dick Advocaat bij ESPN gevraagd naar de situatie van Narsingh. “Ik weet dat het in de kranten heeft gestaan. Ik weet nog niet zeker of het doorgaat, dus ik kan er helemaal niets over zeggen. Het speelt wel”, aldus Advocaat in gesprek met Hans Kraay junior.

Narsingh, wiens contract in Rotterdam na dit seizoen afloopt, is bezig aan zijn tweede seizoen bij Feyenoord, dat hem vorig seizoen transfervrij overnam van Swansea City. De buitenspeler kwam deze jaargang verdeeld over negen competitieduels, waarvan zes keer als invaller, tot één doelpunt en één assist. In de Europa League bleef de inbreng van Narsingh beperkt tot één basisplaats en één invalbeurt, waarin hij ook één assist leverde.

FC Twente was van plan om het seizoen af te maken met de huidige spelersgroep, maar daar kwam verandering in toen Cerny een zware knieblessure opliep tegen Ajax (1-3 verlies). Trainer Ron Jans heeft voor de drie posities voorin verder de beschikking over Danilo, Queensy Menig, Thijs van Leeuwen, Issah Abass en Jesse Bosch. Ook Luka Ilic, van origine een nummer tien, kan als hangende vleugelspits uit de voeten.