Romano maakt melding van ‘done deal’ tussen Chelsea en AC Milan

Dinsdag, 19 januari 2021 om 22:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:11

Chelsea raakt voorlopig verlost van Fikayo Tomori. De Londenaren hebben een akkoord bereikt met AC Milan over een verhuurperiode voor de 23-jarige verdediger tot het einde van het seizoen, zo meldt Fabrizio Romano. I Rossoneri hebben daarna de optie om Tomori voor dertig miljoen euro definitief in te lijven.

De overgang hing al enige tijd in de lucht, maar is nu zo goed als rond. Romano meldt dat alleen de laatste details nog afgehandeld moeten worden, voordat de Engelse mandekker huurspeler van AC Milan is. De Italiaanse koploper had eigenlijk zijn zinnen gezet op Mohamed Simakan, maar kon met diens club RC Strasbourg niet tot een akkoord komen over een transfersom voor de twintigjarige verdediger.

Tomori komt uit de jeugdopleiding van Chelsea en speelde tussen 2016 en 2019 eerst op huurbasis voor respectievelijk Brighton & Hove Albion, Hull City en Derby County. Vorig seizoen zat Tomori voor het eerst vast bij de selectie van de hoofdmacht van Chelsea en speelde hij aanvankelijk een rol als basisspeler. Zo stond de centrumverdediger twee keer in de basis tegen Ajax, maar vanaf het kalenderjaar 2020 raakte hij uit beeld bij manager Frank Lampard. Dit seizoen kwam Tomori slechts tot 45 speelminuten in de Premier League.