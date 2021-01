Gertjan Verbeek biedt zich aan bij Eredivisie-club: ‘Op het lijf geschreven'

Vrijdag, 15 januari 2021 om 21:13 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:26

Gertjan Verbeek staat open voor het trainerschap bij PEC Zwolle, zo geeft de analist annex trainer te kennen in gesprek met het Algemeen Dagblad. Nadat PEC bekendmaakte dat John Stegeman aan het einde van dit seizoen vertrekt als trainer van de club, werden er verschillende polls gehouden, onder meer door de Stentor, waarin er gestemd kon worden op de ideale opvolger. Verbeek kreeg in meerdere polls de meeste stemmen.

Het verheugt Verbeek, 58 jaar, om te horen dat hij volgens velen een geschikte kandidaat voor de openstaande functie zou zijn, en hij geeft dan ook aan welwillend te staan tegenover een gesprek met de club. “Ik ben nu wel analyticus bij ESPN, maar daar heb ik geen contractuele verplichtingen. Ik zal dan ook zeker in gesprek gaan, mocht ik gebeld worden. Als ze bellen, doen ze dat natuurlijk niet voor niets. Dan heb je daar over nagedacht. Nou, dan ben ik ook wel benieuwd wat hun beweegredenen zijn.”

Vooral het feit dat de directie van PEC naar verluidt een trainer voor de lange termijn zoekt, spreekt Verbeek erg aan. “Dan kan je ook iets neerzetten. Zo heb ik dat ook gedaan bij Heracles, Heerenveen en Bochum. Dat zijn clubs waar ik langere tijd heb gezeten en die zijn niet slechter geworden. Dus dat bouwen, waar ze het bij PEC over hebben, is mij op het lijf geschreven”, zo klinken de woorden van de oefenmeester. Daarbij geeft hij aan bereid te zijn water bij de wijn te doen wat betreft de salariseisen. “Ik begrijp de onmogelijkheden van PEC. Daarom zal ik nooit het salaris vragen dat ik bij Feyenoord en AZ kreeg.”

Hoewel Verbeek erg gevleid is door de positieve uitslagen in de polls, is hij ook op zijn hoede. “Alles hangt en staat met resultaten. Zo ging dat ook bij FC Twente. Daar vonden de fans het ook mooi dat ik was gekomen. Maar na twee maanden sloeg de stemming volledig om. Maar dat is voetbal. Je begint als hero, maar voordat je het weet ben je een zero.” Mocht de trainer inderdaad gebeld worden en aan de slag gaan bij de Eredivisie-club, dan zou het zijn eerste trainersklus worden sinds het vertrek bij het Australische Adelaide United in april vorig jaar.