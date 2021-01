Erik ten Hag reageert op geruchten over vertrek van Klaas-Jan Huntelaar

Donderdag, 14 januari 2021 om 20:05 • Chris Meijer • Laatste update: 20:12

De naam van Klaas-Jan Huntelaar werd donderdag door BILD en Sport1 nadrukkelijk gelinkt aan een terugkeer naar Schalke 04. Ondanks dat er gemeld werd dat de 37-jarige spits ‘op het punt’ staat om de overstap naar Gelsenkirchen te maken, zit hij ‘gewoon’ op de bank bij Ajax tijdens het duel met FC Twente. Erik ten Hag bevestigt voorafgaand aan het treffen in Enschede dat er interesse is voor Huntelaar, maar benadrukt dat het ‘nog niet zover is’.

“Je weet in deze fase... Geruchten. Ik weet van interesse, Schalke is in nood en Klaas-Jan is een icoon daar. Zover is het allemaal nog niet. Ik weet van de interesse, maar ik weet niet waar dat toe gaat leiden”, antwoordt Ten Hag bij ESPN op een vraag over de vermeende belangstelling van Schalke voor Huntelaar. Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt vervolgens of Ten Hag ‘niet per definitie nee zou zeggen’. “Ik ben er nu niet mee bezig, ik ben nu met de wedstrijd bezig. Laat ik vooropstellen: ik houd hem heel graag bij Ajax.”

Ook analist Ronald de Boer wordt voorafgaand aan de ontmoeting tussen FC Twente en Ajax gevraagd naar het mogelijke vertrek van Huntelaar. “Zelfs Brobbey kreeg nog de voorkeur (in het Champions League-duel met Atalanta, red.) boven hem. Nou ja, Overmars gooide op dat er wat speelde”, verwijst De Boer naar het interview dat Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij Ajax, afgelopen zondag gaf aan ESPN. Hij gaf te kennen dat er de komende weken nog ‘iets kon gebeuren’, waarop Ajax had geanticipeerd met het aantrekken van Sébastien Haller.

“Wij dachten dat het om Traoré ging, misschien is dat ook wel zo. Ajax-spelers zijn best populair bij clubs. Maar ik had niet aan Klaas-Jan gedacht. Hij heeft een geweldig verleden bij Schalke. Maar hij stopt volgend jaar, was de bedoeling. Schalke zit blijkbaar zo in de penarie dat de oude rot Klaas-Jan het moet doen. Maar dat betwijfel ik dus”, gaat De Boer verder. “Het is bekend terrein, het voelt waarschijnlijk als een tweede huis. Ik ben verbaasd, maar ik gun het hem van harte.”

SPOX weet donderdagavond te melden dat de komst van Huntelaar als ‘plan B’ geldt voor Schalke 04. De nummer zeventien van de Bundesliga wilde eigenlijk verder met Vedad Ibisevic, maar hij verliet Gelsenkirchen deze maand uiteindelijk na een ruzie met de technische staf. Dus werkt Schalke momenteel aan de terugkeer van Huntelaar, die na de komst van Sébastien Haller nog verder daalde in de pikorde bij Ajax, beschikt over een verbintenis tot het einde van het seizoen. Vorige maand kondigde hij aan bezig te zijn aan zijn laatste seizoen als profvoetballer.

Huntelaar speelde vanaf 2010 zeven seizoenen voor Schalke 04, alvorens hij terugkeerde bij Ajax. De aanvaller was namens die Knappen goed voor 126 goals en 35 assists in 240 officiële wedstrijden. Bij Ajax moet Huntelaar het vooral stellen met invalbeurten, al had hij in de maand december drie keer op rij een basisplaats. Dat had te maken met de blessures van zijn concurrenten Lassina Traoré en Brian Brobbey. In totaal staat Huntelaar dit seizoen op vijf goals uit tien competitieduels, waarvan zeven keer als invaller.

Schalke verkeert al het hele seizoen in degradatienood, al werd zaterdag tegen TSG Hoffenheim (4-0) de eerste competitiezege na dertig duels geboekt. De negentienjarige spits Matthew Hoppe, die dit seizoen doorbrak vanuit de jeugdopleiding van de club, was in die wedstrijd goed voor een hattrick. Dat waren tevens de eerste doelpunten van Hoppe in vijf gespeelde wedstrijden. De clubleiding van Schalke lijkt er met Huntelaar een extra ervaren optie bij te willen halen.