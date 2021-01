‘Arsenal richt vizier op man van 21 miljoen die Barcelona niet wil laten gaan’

Donderdag, 14 januari 2021 om 19:01 • Chris Meijer

De naam van Norberto Murara Neto, kortweg Neto, is op de radar verschenen bij Arsenal, zo claimt Sky Sports-verslaggever Dharmesh Sheth. The Gunners hadden de doelman van Barcelona afgelopen zomer al op de radar, maar haalden toen Rúnar Alex Rúnarsson binnen als de stand-in van Bernd Leno. De clubleiding van Arsenal is momenteel niet tevreden over Rúnarsson, waardoor Neto weer in beeld is gekomen.

“Ze kijken naar verschillende keepers in Europa, onder wie Neto. Barcelona vroeg afgelopen zomer 21 miljoen euro voor Neto, toen hij werd gelinkt aan Arsenal. Het lijkt er niet op dat Barcelona hem momenteel wil verkopen. Maar Arsenal houdt zijn ogen open voor een nieuwe keeper, die de concurrentie kan aangaan met Leno. Want ze hebben het gevoel dat Rúnarsson dat op dit moment niet kan”, zegt Sheth in het programma Transfer Talk van Sky Sports.

Barcelona zou Neto momenteel echter niet kwijt willen en hanteert om die reden dezelfde vraagprijs als afgelopen zomer. Het ligt niet voor de hand dat Arsenal deze maand 21 miljoen euro zal neertellen voor een stand-in voor Leno. Om die reden wordt gemeld dat the Gunners mikken op een huurdeal, maar het lijkt niet aannemelijk dat Barcelona hieraan wil meewerken. Neto maakte in de zomer van 2019 in een ruildeal met Valencia over Jasper Cillessen de gang naar Catalonië, waar hij in principe als stand-in voor Marc-André Ter Stegen fungeert.

Mede door blessureleed bij Ter Stegen keepte Neto dit seizoen desondanks reeds negen officiële wedstrijden en trainer Ronald Koeman heeft verder nog de beschikking over de jeugdige keepers Iñaki Peña (21) en Arnau Tenas (19), al was er in het begin van het seizoen sprake van dat eerstgenoemde op huurbasis mocht vertrekken. Zij keepen overigens ook in Barcelona B, dat uitkomt op het derde niveau van het Spaanse voetbal in de Segunda Division B.

Neto zou bij Arsenal ook als stand-in moeten gaan fungeren, aangezien Leno normaal gezien de eerste keuze is van manager Mikel Arteta. Rúnarsson werd afgelopen zomer voor twee miljoen euro overgenomen van het Franse Dijon, maar heeft de clubleiding van Arsenal voorlopig nog niet weten te overtuigen. De zevenvoudig IJslands international speelde voorlopig vijf wedstrijden en liet met name in het EFL Cup-duel met Manchester City (1-4 nederlaag) een matige indruk achter. Het contract van de 25-jarige sluitpost bij Arsenal loopt voorlopig nog door tot medio 2024.