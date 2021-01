Fabrizio Romano: Ajax grijpt naast Timothy Fosu-Mensah

Maandag, 11 januari 2021 om 18:10 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:16

Timothy Fosu-Mensah verruilt Manchester United voor Bayer Leverkusen, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. De journalist spreekt op Twitter van een 'done deal': beide clubs hebben een akkoord bereikt en de transfer van de verdediger wordt spoedig afgerond. Romano bevestigt dat Ajax eveneens interesse had, maar de koploper van de Eredivisie grijpt mis.

Maandagochtend meldde Manchester Evening News al dat de drievoudig Oranje-international Manchester United waarschijnlijk gaat verlaten voor een contract in de Bundesliga. Fosu-Mensah heeft een aflopend contract in Manchester en zou de club voor een kleine transfersom mogen verlaten. De regionale krant schreef over een transfersom van ongeveer anderhalf miljoen euro. Peter Bosz, de trainer van Bayer Leverkusen, is Ajax daarmee te snel af; de Amsterdammers meldden zich laat voor Fosu-Mensah en vissen achter het net.

Fosu-Mensah is geen onbekende bij Ajax: de verdediger speelde tussen van 2006 tot medio 2014 in de jeugdopleiding van de Amsterdammers. Een aanbieding van Manchester United om zijn contract te verlengen heeft hij naast zich neergelegd. De rechtsback annex centrumverdediger kwam de afgelopen jaren nauwelijks in actie in het shirt van the Red Devils. Na verhuurperiodes bij Fulham en Crystal Palace staat hij nu voor een definitief vertrek. In totaal kwam Fosu-Mensah tot dertig duels voor zijn club.

Deze voetbaljaargang deed hij slechts drie keer mee; zijn meest recente optreden was een invalbeurt in december tegen RB Leipzig. Vorige week liet Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer al weten dat Fosu-Mensah gaat vertrekken. “Ik weet niet zeker of Timo deze maand zal blijven of dat hij snel een beslissing gaat nemen”, bracht de trainer via de officiële kanalen van Manchester United naar buiten. “Hij heeft niet voldoende gespeeld. Natuurlijk mocht hij daarom, met oog op een transfer in januari, met andere clubs in gesprek. Het is moeilijk als je goede spelers, getalenteerde spelers hebt en je ze geen speelminuten kan geven.”