Boeiende topper tussen Ajax en PSV best bekeken Eredivisie-duel ooit

Maandag, 11 januari 2021 om 09:16 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:29

Betaalzender ESPN heeft zo kort in het nieuwe jaar een kijkcijferrecord te pakken. De topper tussen Ajax en PSV van zondagmiddag is de best bekeken wedstrijd ooit in de Eredivisie, zo is maandagochtend wereldkundig gemaakt. In totaal keken 1.458.000 mensen op de televisie naar de titelkraker in de Johan Cruijff ArenA, die in een 2-2 gelijkspel eindigde.

Bij het vorige record was Ajax eveneens betrokken. In oktober 2019, toen de zender nog FOX Sports heette, keken 1.419.2000 mensen naar de 4-0 overwinning van het elftal van trainer Erik ten Hag op Feyenoord. Het bleek de laatste wedstrijd te zijn van Jaap Stam als hoofdcoach van de Rotterdamse club. Een dag na de zeperd in Amsterdam stapte hij namelijk op. Overigens staan Ajax en Feyenoord op zondag 17 januari tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA. Het verschil tussen beide clubs is drie punten in het voordeel van Ajax (35 om 32 punten).

Er keken gisteren 1,46 mln mensen naar de eredivisiewedstrijd Ajax - PSV op ESPN. Een record. Ben benieuwd hoe vaak dat record in januari alleen al verbroken gaat worden... — Jan de Jong (@jandejong) January 11, 2021

Volgens ESPN is het kijkcijferrecord mede tot stand gekomen door het feit dat de stadions leeg zijn vanwege de aanhoudende coronacrisis. Voetbalsupporters in Nederland zijn hierdoor aangewezen op het via de televisie volgen van hun favoriete club. Jan de Jong, interim-directeur van de Eredivisie CV, is hartstikke gelukkig met het nieuwe record. "Er keken gisteren 1,46 mln mensen naar de Eredivisie-wedstrijd Ajax - PSV op ESPN. Een record. Ben benieuwd hoe vaak dat record in januari alleen al verbroken gaat worden...", zo schrijft de bestuurder maandagochtend op Twitter.