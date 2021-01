Liverpool wint na goal Wijnaldum van twee Nederlandse Aston Villa-debutanten

Vrijdag, 8 januari 2021 om 22:35 • Jeroen van Poppel

Liverpool heeft vrijdagavond de laatste 32 van de FA Cup bereikt. De ploeg van manager Jürgen Klopp won mede dankzij een doelpunt van Georginio Wijnaldum uiteindelijk eenvoudig van Aston Villa: 1-4. De enorme corona-uitbraak bij the Villans dwong de club om met een compleet jeugdteam van gemiddeld 18,3 jaar aan te treden, met daarin onder meer de 17-jarige basisdebutant Lamare Bogarde. Het broertje van TSG Hoffenheim-verdediger Melayro Bogarde stapte in de zomer over van Feyenoord naar Aston Villa. Ook de net zeventienjarige Sil Swinkels, die overkwam van Vitesse, mocht in de tweede helft debuteren.

Al in de tweede minuut was het raak voor Liverpool. Curtis Jones brak door over de rechterflank en diens voorzet werd bij de eerste paal alert binnen getikt door Sadio Mané: 0-1. De walk-over waarvoor de jongelingen van Aston Villa vervolgens mogelijk even vreesden, bleef echter uit. Weliswaar miste Wijnaldum een enorme kans door de bal in vrije positie net over te chippen, verder kwam de thuisploeg niet in grote problemen.

Liverpool zet orde op zaken! ??????



Wijnaldum, Mané en Salah maken er binnen 5 minuten 1-4 van voor The Reds#ZiggoSport #FACup #AVLLIV pic.twitter.com/W8ZkSDJxNh — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 8, 2021

Liverpool deed in de eerste helft nog twee vrij ongevaarlijke pogingen via Mohamed Salah en kreeg op slag van rust het deksel op de neus. Callum Miles Rowe zette Louie Barry met een splijtende steekpass ineens voor doelman Caoimhin Kelleher. Barry dribbelde op hoge snelheid op de Ierse goalie af en vond koeltjes de verre hoek: 1-1. Zo haalde het jeugdelftal van Aston Villa verrassend de rust met een gelijkspel, die in de tweede helft nog een kwartier succesvol werd verdedigd.

Liverpool voerde de druk na de pauze verder op en dat leidde in de zestigste minuut tot een doelpunt van Wijnaldum. Takumi Minamino draaide zich vrij in de zestien en speelde de Nederlander aan, die met een geplaatst laag schot scoorde: 1-2. Vanaf dat moment was er geen houden meer aan voor Aston Villa. Door een knappe kopbal van Mané op aangeven van Xherdan Shaqiri en een raak schot van Salah in de korte hoek stond het binnen vier minuten 1-4. Thiago Alcántara raakte in de slotfase van afstand nog de lat namens Liverpool.

Wolverhampton Wanderers - Crystal Palace 1-0

Crystal Palace wist vrijdag met Patrick van Aanholt en Jairo Riedewald in de basis weinig indruk te maken in het Molineux Stadium. Wolverhampton was de betere ploeg en greep in de 35ste minuut de leiding. Adama Traoré kwam vanaf de rechterflank naar binnen en ramde de bal vanaf de hoek van het strafschopgebied vol in het dak van het doel: 1-0. Diep in de tweede helft had Pedro Neto de wedstrijd in het slot kunnen gooien, maar de aanvaller van the Wolves mikte in kansrijke positie naast. Ki-Jana Hoever viel vlak voor tijd nog in bij Wolverhampton.