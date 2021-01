Aston Villa sluit trainingscomplex na corona-uitbraak in A-selectie

Donderdag, 7 januari 2021 om 16:05 • Yanick Vos • Laatste update: 16:19

Aston Villa is hard getroffen door het coronavirus. De club uit Birmingham meldt donderdagmiddag dat een groot aantal spelers en leden van de technische staf positief zijn gestest op het coronavirus. De besmette spelers en stafleden zijn meteen in zelfisolatie gegaan. De Premier League-club heeft besloten om het trainingscomplex Bodymoor Heath per direct te sluiten.

Aston Villa laat niet weten om welke spelers het gaat en hoeveel besmettingen er zijn. De testen van maandag brachten al een groot aantal besmettingen aan het licht, waarna nieuwe testen werden uitgevoerd. Daaruit kwamen nog meer besmettingen naar voren. De club heeft vervolgens besloten om de training in aanloop naar de wedstrijd van vrijdagavond tegen Liverpool in de FA Cup te schrappen. De club is in gesprek met betrokken partijen over het al dan niet doorgaan van het bekerduel met the Reds.

In de Premier League werden de afgelopen weken al diverse wedstrijden uitgesteld vanwege besmettingen bij verschillende clubs. Onder meer de wedstrijden Tottenham Hotspur -Fulham, Aston Villa - Newcastle United en Everton - Manchester City konden geen doorgang vinden. Donderdag heeft Shrewsbury Town de Engelse bond geadviseerd om de FA Cup-wedstrijd van zaterdag tegen Southampton uit te stellen vanwege coronabesmettingen in de selectie.