Derby County hard geraakt door coronavirus: Rooney staat voor dilemma

Donderdag, 7 januari 2021

Derby County is genoodzaakt om aanstaande zaterdag in de derde ronde van de FA Cup aan te treden met een jeugdteam. De ploeg van trainer Wayne Rooney, die op bezoek moet bij Chorley FC, zit verplicht in quarantaine nadat meerdere spelers en leden van de technische staf positief werden getest op het coronavirus. Sindsdien heeft de club het trainingscomplex afgesloten en worden gesprekken gevoerd met de Engelse voetbalbond om de mogelijkheden rond het FA Cup-duel te bespreken.

Sinds de corona-uitbraak is het trainingscomplex van Derby volledig afgesloten. Spelers zitten thuis en mogen niet eerder dan maandag weer op de club verschijnen. “De club is sinds maandagavond met de Engelse voetbalbond in overleg om manieren te bedenken om de FA Cup-wedstrijd van zaterdag te kunnen spelen”, meldt Derby via de officiële kanalen. "Degenen die positief zijn getest en zij die in nauw contact zijn geweest met de besmette spelers, moeten in quarantaine."

Clubs zijn verplicht om hun wedstrijden af te werken zolang ze de beschikking hebben over veertien fitte spelers. Daar worden ook de spelers van onder 23 en onder 18 in meegenomen. Derby zal zaterdag met een gemixt elftal van jeugdspelers aan de aftrap verschijnen. De verantwoordelijkheid ligt bij Gary Bowyer en Pat Lyons, die doorgaans jeugdelftallen onder hun hoede hebben. De spelers die zaterdag in actie komen namens Derby, worden donderdag getest op het coronavirus. Vervolgens komt de club met een update over de haalbaarheid van het duel.

Derby, uitkomend op het tweede niveau in Engeland, is niet de enige club die voor een flinke uitdaging staat. Eerder werd al bekend dat het bekerduel tussen Southampton en Shrewsbury Town gaan doorgang kon vinden doordat Shrewsbury niet de beschikking heeft over het vereiste aantal spelers. Begin deze week meldde de Premier League een recordaantal nieuwe besmettingen. Veertig werknemers in de hoogste Engelse voetbalcompetitie werden positief getest, een ruime verdubbeling ten opzichte van een week eerder.