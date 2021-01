Ajax slaat financiële slag door verlenging met hoofdsponsor Ziggo

Donderdag, 7 januari 2021 om 10:11 • Yanick Vos • Laatste update: 10:32

Ajax heeft een nieuwe deal gesloten met hoofdsponsor Ziggo. De club meldt donderdagochtend dat de samenwerking met een jaar is verlengd tot medio 2023, met een optie voor nog eens twee jaar tot aan de zomer van 2025. Aan de voorwaarden zijn geen aanpassingen gedaan. Ziggo betaalt Ajax jaarlijks negen miljoen euro en maximaal drie miljoen euro aan bonussen.

Ziggo is sinds januari 2015 hoofdsponsor van Ajax, toen het stokje werd overgenomen van Aegon. De sponsor zal zeker tot en met juni 2023 op het shirt van de hoofdmacht en het beloftenteam van Amsterdammers prijken en mogelijk dus nog twee jaar langer. Daarnaast blijft Ziggo ook de hoofdsponsor van Ajax e-Sports. “We zijn dankbaar dat Ziggo vertrouwen uitspreekt in onze samenwerking”, reageert commercieel directeur Menno Geelen in een persbericht. “Deze verlenging is een bevestiging van hun loyaliteit. De manier waarop onze hoofdsponsor zich richting ons opstelt in deze lastige periode is bewonderenswaardig", zegt hij.

Namens Ziggo laat directeur consumentenmarkt Marcel de Groot weten blij te zijn met de nieuwe overeenstemming met Ajax. “Ajax staat net als wij voor de beste beleving van sport en entertainment”, zo laat hij weten. “We willen fans en onze klanten nog meer letterlijke en figuurlijke toegang tot Ajax geven. Nu we minimaal tot de zomer van 2023 blijven samenwerken, kunnen we – nadat we COVID-19 achter ons hebben gelaten – dat nog meer brengen.”