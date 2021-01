‘Edgar Davids kiest voor verrassende trainersklus in het buitenland’

Maandag, 4 januari 2021 om 10:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:55

Edgar Davids vervolgt zijn trainersloopbaan bij SC Olhanense, zo weet het Portugese medium A Bola maandag te melden. De Nederlandse coach is de beoogde opvolger van José Carlos Araújo, die eind 2020 zijn contract bij de club uit Portugal liet ontbinden. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Davids op korte termijn officieel wordt gepresenteerd door Olhanense, dat dit seizoen uitkomt op het derde Portugese niveau.

Davids is woonachtig in Portugal, wat de serieuze interesse van Olhanense kan verklaren. De voormalig middenvelder van onder meer Ajax, AC Milan en Tottenham Hotspur fungeert sinds augustus vorig jaar als assistent van trainer Andries Jonker bij Telstar. Vanwege de coronamaatregelen kon hij in november enkele weken niet op en neer vliegen vanuit Portugal richting Nederland. Desondanks meldde Davids zich zo vaak mogelijk bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie, daar hij zich wil ontwikkelen als trainer.

De inmiddels 47-jarige Davids heeft nog niet heel erg veel ervaring op het trainersvlak. De oud-speler was korte tijd speler-manager bij Barnet en hij liep daarna stage bij Oranje Onder-20. Bij Olhanense begint Davids aan zijn eerste klus als hoofdcoach. Na het vertrek van Ronald Koeman als bondscoach van Oranje, augustus vorig jaar, verklaarde hij tegenover De Telegraaf nog dat de KNVB hem mocht bellen, wat aangaf dat Davids behoorlijk ambitieus is. Uiteindelijk werd Frank de Boer aangesteld als opvolger van de naar Barcelona vertrokken Koeman.