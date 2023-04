Gullit onthult: ‘Hij heeft een balletje opgegooid bij Ajax, maar niets gehoord’

Dinsdag, 25 april 2023 om 12:50 • Wessel Antes

De clubleiding van Ajax neemt vreemde beslissingen over wie een kans krijgt in Amsterdam en wie niet, zo stellen Ruud Gullit en Winston Bogarde te gast in het Ziggo Sport-programma Rondo. Volgens het verbolgen duo had het logischer geweest om Michael Reiziger aan te stellen als interim-trainer dan John Heitinga. Gullit zegt daarnaast dat Clarence Seedorf en Edgar Davids hebben gesolliciteerd naar verschillende functies binnen Ajax, maar vervolgens niets meer gehoord hebben van algemeen directeur Edwin van der Sar.

De keuze voor Heitinga in plaats van Reiziger is vreemd, zo concludeert Bogarde. “We zijn samen kampioen geworden met Jong Ajax. Je ziet steeds meer dat het dna van Ajax eruit wordt gehaald.” Reiziger wilde naar verluidt in ieder geval interim-trainer worden van Ajax, maar de clubleiding koos ervoor om Heitinga door te schuiven. Na dit seizoen vertrekt de voormalig international uit Amsterdam omdat hij niet tevreden is over de trainersopleiding die hij krijgt. Gullit begrijpt dat. “Het is toch ook raar als jij kampioen bent geworden met het tweede…”

Bogarde haakt in. “Als je kijkt naar de situatie. Alfred (Schreuder, red.) is ontslagen. Dan kun je kiezen voor een trainer van buitenaf, dat is een keuze. Maar als je kiest voor een interim-trainer, dan ga je normaal gesproken kijken naar de aangewezen persoon met de meeste ervaring die het nu zou moeten overnemen. In principe was Michael Reiziger dé aangewezen persoon. Maar waarom krijgt hij die kans niet? Waarom krijgt iemand die net komt kijken die kans wel?”

Gullit concludeert vervolgens dat Ajax op raadselachtige wijze kansen uitdeelt. “Seedorf heeft ook nog gesolliciteerd naar de rol van td (technisch directeur, red.), maar kreeg geen reactie. Geen antwoord gekregen, helemaal niets. Ik hoor zelfs in de wandelgangen dat Davids ergens een balletje opgegooid heeft om trainer te worden in de jeugd. Dat is wat ik gehoord heb, maar hij zelf heeft nog niets gehoord.” Davids was tijdens het afgelopen WK nog assistent-trainer van Louis van Gaal bij het Nederlands elftal. Momenteel heeft hij geen functie in de voetballerij.