Bosz: ‘Alles wat ik zeg, zou hem waarschijnlijk niet beter maken, maar slechter’

Zondag, 3 januari 2021 om 12:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:47

Peter Bosz kende met Bayer Leverkusen een bijzonder sterke eerste seizoenshelft, maar zag de laatste twee wedstrijden verloren gaan tegen Bayern München (1-2) en Eintracht Frankfurt (2-1). Het waren de eerste nederlagen van het seizoen voor Leverkusen. Bosz ziet zijn ploeg aan het einde van het seizoen niet met de Duitse titel aan de haal gaan.

De Nederlander, die met Leverkusen is gezakt naar de derde plek in de Bundesliga, verwacht dat Bayern uiteindelijk weer de sterkste zal zijn in Duitsland. “Een echte topploeg verliest niet twee wedstrijden achter elkaar”, vertelt Bosz na de nederlaag tegen Eintracht tegenover ZDF. “Aan het einde van het seizoen zal Bayern wel weer de beste zijn, al maakt Leipzig ook een uitstekende indruk.” Leipzig gaat na de 0-1 zege van zaterdag op VFB Stuttgart aan de leiding in de Bundesliga, met een punt voorsprong op Bayern. Laatstgenoemde komt zondagmiddag nog in actie tegen FSV Mainz.

Leverkusen kwam zaterdag al snel op voorsprong bij Eintracht door een formidabel hakje van Nadiem Amiri, maar moest uiteindelijk twee tegentreffers (waarvan een aangetekend werd door Amin Younes) incasseren en leed daardoor de tweede nederlaag van het seizoen. “Tegen Bayern waren we gelijkwaardig, hadden we misschien zelfs meer verdiend. Vandaag niet”, gaat Bosz verder. “We kunnen echt beter voetballen dan we hebben laten zien. Het was heel slecht, maar het heeft geen zin om na de wedstrijd te gaan schreeuwen tegen de spelers in de bus.”

Bosz had ook goed nieuws vlak voor de jaarwisseling, toen Florian Wirtz zijn contract verlengde bij Leverkusen. De talentvolle middenvelder ligt nu tot de zomer van 2023 vast bij Leverkusen. “Die jongen heeft van nature zoveel voetbalintelligentie. Alles wat ik zeg, zou hem waarschijnlijk niet beter maken, maar slechter”, aldus Bosz, die volgende week met zijn ploeg bezoek krijgt van Werder Bremen. “Volgende week zijn we terug.”