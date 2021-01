Koningskoppel Kane en Son vestigen records in Nederlands onderonsje

Zaterdag, 2 januari 2021 om 15:18

Tottenham Hotspur heeft zijn eerste wedstrijd van 2021 weten te winnen. The Spurs waren in eigen stadion met 3-0 te sterk voor Leeds United, door doelpunten van Harry Kane, Heung-Min Son en Toby Alderweireld. Door de overtuigende zege bezet Tottenham nu de derde plaats in de Premier League, met vier punten achterstand op koplopers Manchester United en Liverpool.

Voor de eerste wedstrijd van 2021 had Tottenham-manager José Mourinho weer een basisplaats ingeruimd voor Steven Bergwijn, die in de laatste twee competitieduels nog op de reservebank begon. Ook bij Leeds verscheen er een Nederlander aan de aftrap, want Pascal Struijk had voor de derde keer op rij een basisplaats. In de beginfase golfde het spel op en neer en Leeds wist het eerste speldenprikje uit te delen, toen Ezgjan Alioski in het zijnet schoot. De Macedonische vleugelspeler stond na een klein halfuur spelen aan de basis van de openingstreffer, die echter aan de andere kant viel.

Steven Bergwijn heeft weer een basisplaats bij Tottenham Hotspur en zorgt zo voor de opmaat naar de openingstreffer tegen Leeds United! Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 2 januari 2021

Een slechte uittrap van Leeds-doelman Ilan Meslier werd door Tottenham op het middenveld opgepikt en direct teruggebracht naar het strafschopgebied. Bergwijn draaide op de rand van het strafschopgebied weg en werd gevloerd door Alioski, waarna scheidsrechter David Coote de bal op de stip legde en Kane vanaf elf meter de openingstreffer op het scorebord bracht. Kane heeft nu gescoord tegen alle dertig clubs tegen wie hij in Premier League-verband speelde; geen enkele speler deed dit hem na.

Na een gevaarlijke poging van Jack Harrison namens de bezoekers, verdubbelde Tottenham op slag van rust de marge. Kane ontdeed zich van Struijk en bediende Son met een afgemeten voorzet, waarna de Zuid-Koreaanse aanvaller in het strafschopgebied voor zijn tegenstander kwam en de bal overtuigend achter Meslier plaatste. Kane en Son verzorgden dit seizoen samen reeds dertien Premier League-treffers en geen enkel duo was eerder in een competitiehelft goed voor zoveel treffers. Son tekende hiermee tevens voor zijn honderdste treffer in het shirt van Tottenham.

Kort na rust maakte Tottenham direct aan alle onzekerheid een einde. Alderweireld kopte raak op aangeven van Son, nadat Meslier de bal pas achter de lijn wist te keren. Tottenham had in het restant van de tweede helft nog mogelijkheden om verder weg te lopen, onder meer via Bergwijn. De Nederlandse aanvaller zag zijn inzet echter gekeerd worden door Meslier. Leeds bleef eveneens nog zoeken naar een eretreffer, maar doelpunten vielen er uiteindelijk niet meer in het Tottenham Hotspur Stadium. Wel besloot Tottenham het duel nog met tien man, nadat Matt Doherty in blessuretijd zijn tweede gele kaart kreeg.