Neymar spot op Instagram op geheel eigen wijze met omstreden feest

Vrijdag, 1 januari 2021 om 12:16 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 12:52

Voetballers zijn anno 2021 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Neymar heeft naar eigen zeggen ‘op sobere wijze’ de jaarwisseling beleefd. De aanvaller annex Braziliaans international geeft via Instagram Stories een inkijkje over hoe de omstandigheden op oudejaarsdag waren en neemt daarmee afstand van de verhalen dat hij een groot eindejaarsfeest zou hebben georganiseerd met wel vijfhonderd gasten.

Neymar toont bijvoorbeeld een foto van een ellenlange tafel, laat zien hoe hij met zijn zoontje een coronatest ondergaat en in een andere publicatie laat hij groene vinkjes zien bij zaken als 'social distancing', ‘familie’, 'vrienden' en juist een rood kruis bij 'vijfhonderd personen'. Afgaande op de lengte van de tafel waren er hoe dan ook nog tientallen uitgenodigden.