Ook Premier League-duel tussen Tottenham Hotspur en Fulham afgelast

Woensdag, 30 december 2020 om 15:43 • Chris Meijer • Laatste update: 15:57

De wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Fulham gaat woensdagavond niet door, zo weet The Athletic te melden. Er werd dinsdagavond al duidelijk dat er verschillende coronabesmettingen waren geconstateerd aan de zijde van the Cottagers, maar het was lang onduidelijk of het duel doorgang zou vinden. Nadat José Mourinho via Instagram zijn ongenoegen uitte over de onduidelijkheid, lijkt nu toch te zijn besloten om de wedstrijd af te blazen.

Er ging dinsdag al een streep door het duel tussen Everton en Manchester City, door een reeks coronabesmettingen aan de zijde van the Citizens. Verschillende Engelse media meldden daarna dat ook het duel tussen Tottenham en Fulham op losse schroeven stond. Uit de laatste coronatesten waren meerdere positieve gevallen gekomen aan de zijde van Fulham, maar het heeft lang geduurd voor er een defintief besluit werd genomen.

Ruim drie uur voor de aftrap is nu alsnog besloten om een streep door het duel te zetten. Mourinho uitte een halfuur voor dat besluit werd genomen via Instagram zijn ongenoegen over de onduidelijkheid over het doorgaan van het duel. “Wedstrijd om 19.00 uur... We weten nog steeds niet of we moeten spelen. Best league in the world”, schreef Mourinho bij een video waarop te zien is dat de selectie van Tottenham in een hotel zit.

Tottenham komt zodoende in 2020 niet meer in actie en wacht op 2 januari een ontmoeting met Leeds United, als er dan nog gevoetbald wordt in de Premier League. De Daily Telegraph meldde dinsdag dat er overwogen wordt om de competitie door coronabesmettingen bij verschillende clubs twee weken stil te leggen. Sky Sports stelt overigens een dag later dat er momenteel niet gesproken over een onderbreking van de Premier League.