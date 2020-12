Besiktas wint na krankzinnige rode kaart vanwege smartphone

Jeroen van Poppel 28 december 2020 • Laatste update: 18:57

Besiktas heeft het kalenderjaar maandagavond uitstekend afgesloten. De ploeg van trainer Sergen Yalcin, nog altijd zonder de zwaargeblesseerde Jeremain Lens, had tegen Sivasspor geluk dat een discutabel doelpunt in de eerste helft werd goedgekeurd. Tegenstander Hakan Arslan was daar zo boos over, dat de middenvelder in de rust van de wedstrijd met zijn smartphone naar de scheidsrechter stapte. Daarvoor kreeg Arslan rood, waarna Besiktas de wedstrijd in de tweede helft besliste: 3-0. Voormalig Feyenoorder Oguzhan Özyakup maakte het laatste doelpunt.

Vroeg in de wedstrijd werd Besiktas gered door doelman Ersin Destanoglu, die een knappe reactie in huis had op een volley van Max Gradel. In de achttiende minuut greep Besiktas zelf de leiding. Een voorzet vanaf de rechterflank van Rachid Ghezzal werd binnengekopt door Güven Yalcin: 1-0. Sivasspor maakte direct fel bezwaar tegen het doelpunt, omdat de bal in de aanloop buiten de lijnen zou zijn geweest, toen Valentin Rosier aan zijlijn een hakbal gaf. De VAR besloot na minutenlang beraad om de treffer toe te kennen, hoewel de bal op de beelden in zijn geheel over de zijlijn lijkt te zijn geweest.

Deze scheidsrechter in Turkije wordt geconfronteerd met een telefoon en trekt rood! ?????? Geplaatst door voetbalzone op Maandag 28 december 2020

Sivasspor had na een half uur spelen op gelijke hoogte kunnen komen, maar Mustafa Yatabare mikte zijn kopbal op de paal. Toen scheidsrechter Arda Kardesler na ruim 45 minuten voor de rust floot, werd hij opnieuw bedolven onder protest vanuit Sivasspor. Arslan pakte zijn telefoon erbij om de scheidsrechter met een screenshot duidelijk te maken dat de bal wel degelijk over de lijn is geweest bij de treffer van Yalcin. Arslan maakte zoveel misbaar dat Kardesler hem twee keer achter elkaar geel gaf vanwege aanmerkingen op de leiding.

Daardoor moest Sivasspor de tweede helft in met een man minder. In ondertal was Yasin Öztekin namens de bezoekers dichtbij de gelijkmaker, maar verdediger Welinton greep op het laatste moment in. In de 84ste minuut wist Besiktas de wedstrijd op de counter in het slot te gooien. Cyle Larin brak door na een goede steekpass vanaf eigen helft door Dorukhan Toköz. De ingevallen spits passeerde doelman Mamadou Samassa vanbinnen de zestien met een schot in de korte hoek: 2-0. In blessuretijd deelde invaller Özyakup mee in de feestvreugde, door met een geplaatst schot vanaf de rand van de zestien te scoren: 3-0.