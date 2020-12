René Hake blijft hoofdtrainer in Utrecht en krijgt opgewaardeerd contract

Dominic Mostert 28 december 2020 • Laatste update: 17:20

René Hake blijft de hoofdtrainer van FC Utrecht. Beide partijen zetten volgens Voetbal International in op een 'langdurige samenwerking' en het <>Algemeen Dagblad verwacht dat de verlenging van zijn contract binnen enkele dagen bekend wordt gemaakt. Hake is momenteel actief op interim-basis, maar krijgt dus een permanent dienstverband bij de club.

René Hake begon het seizoen als trainer van Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie, maar werd op 6 november aangesteld als eindverantwoordelijke bij het eerste elftal na het vertrek van John van den Brom naar KRC Genk. Sindsdien won Utrecht slechts één van de negen officiële wedstrijden; in de Eredivisie pakte het acht punten uit acht duels. Zondag sloot de club het kalenderjaar af met een 2-2 gelijkspel tegen AZ en een tiende plek in de Eredivisie.

Hake en zijn zaakwaarnemer spraken maandagmiddag met de technische beleidsbepalers bij FC Utrecht. Als alle formaliteiten worden afgerond, kan hij binnen enkele dagen een handtekening zetten onder een opgewaardeerd contract. De intentie is dat hij langer blijft dan tot het eind van het huidige seizoen. Hoewel de resultaten niet optimaal zijn, zei grootaandeelhouder Frans van Seumeren zondag na het duel met AZ al tevreden te zijn over Hake.

"We kijken niet alleen naar de resultaten, maar ook naar andere dingen. Ook deze wedstrijd heb ik weer een goede agressie en vechtlust gezien bij de ploeg. Daar houd ik van en daar houden ook de supporters van FC Utrecht van", gaf Van Seumeren aan. "Daarnaast zijn we tevreden over de discipline en zijn de spelers heel positief over de trainer. René weet toch de jongens voor zich te winnen. Dat zijn positieve signalen."