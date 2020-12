Eljero Elia dolt met Hans Kraay junior: ‘Kan je het je nog herinneren? Zeg dan!’

Dominic Mostert 27 december 2020

Eljero Elia eist van zichzelf dat hij een hoog niveau haalt in dienst van FC Utrecht. De aanvaller kwam zondagmiddag tot scoren tegen AZ (2-2) en trof dinsdag ook doel in de gewonnen uitwedstrijd tegen FC Emmen (2-3). "Dat kan en dat moet gewoon", reageert Elia op de vraag van FOX Sports of hij hetzelfde niveau gaat behalen als in het seizoen 2016/17, toen hij met Feyenoord kampioen van Nederland werd.

"Ik verwacht natuurlijk veel van mezelf en de buitenwacht verwacht ook veel van mij. Het belangrijkste is wat ik van mezelf verwacht: acties maken, doelpunten maken en plezier hebben op het veld", somt Elia op tijdens het interview na het gelijkspel tegen AZ. De routinier opende de score na een halfuur. Na een fraaie dieptepass van Mark van der Maarel nam Elia de bal behendig mee, waarna hij doelman Marco Bizot omspeelde en overtuigend binnenschoot. Zijn doelpunt deed hem denken aan een treffer die hij eerder in zijn carrière maakte.

"Ik neem hem in de loop aan met de buitenkant voet...", zegt de aanvaller bij het bekijken van de beelden, om vervolgens het geheugen van interviewer Hans Kraay junior op de proef te stellen. "Kan je je het doelpunt nog herinneren? Zeg dan!”, lacht Elia. “Schotland-uit. Dat ik een schijntrap doe bij de keeper en hem met links erin schiet." Hij refereert aan een treffer in september 2009 in dienst van Oranje. Elia zorgde toen voor het enige doelpunt van de WK-kwalificatiewedstrijd en vindt dat zijn gemaakte doelpunt tegen AZ veel weg heeft van de goal van elf jaar geleden.

"Het was een perfect moment. Een goede, diepe pass en een perfecte aanname. Hij maakt 'm ook goed af", zegt trainer René Hake over de 1-0 van FC Utrecht. Hake besloot om Elia na 65 minuten naar de kant te halen. De zomeraanwinst wordt tot zijn teleurstelling regelmatig voortijdig gewisseld. "Ik sta er gewoon goed voor. Ik ben fit en ik speel mijn wedstrijden. Dat de trainer mij de hele tijd wisselt na zestig of zeventig minuten, is de keuze van de trainer. Je bent altijd teleurgesteld als je wordt gewisseld, maar ik ben hier niet gekomen om te vechten", maakt hij duidelijk.

"Ik ben hier gekomen om te presteren en om het uiterste uit het team te halen", voegt Elia daaraan toe. Hake is blij met de reactie van zijn pupil. "Dat vind ik sowieso wel goed, dat hij graag wil. Dat blijkt ook wel. Hij zal zich moeten schikken en dat gaat prima. Ik vind dat hij helemaal gelijk heeft dat hij door wil spelen. We werken er hard aan dat hij langer op het veld kan staan en belangrijk kan zijn." Tegen Emmen werd Elia een kwartier voor tijd gewisseld. Het was zijn langste optreden van dit seizoen, want hij stond nooit langer dan 75 minuten op het veld.

Zijn treffers tegen Emmen en AZ waren voor Elia zijn eerste twee van het seizoen in de Eredivisie. Hoewel hij aangeeft veel doelpunten te willen maken en de hoge verwachtingen van de buitenwereld erkent, geeft analist Kenneth Perez aan dat het wel meevalt met die verwachtingen. "Ik verwacht eerlijk gezegd niet dat hij zoveel goals maakt. Hij moet zorgen voor dreiging en zorgen dat andere spelers in de positie komen om te scoren", meent de Deen. "Als hij goals meepikt, zoals vandaag, is dat goed meegenomen. Vandaag was zijn aanname heel mooi."

"Met zijn snelheid zou je denken dat hij een goede speler is voor de counter, maar ik vond hem eigenlijk beter bij Feyenoord en FC Twente, ploegen die de bovenliggende partij", vervolgt Perez zijn analyse na de wedstrijd. "Op het laatste derde van het veld kan hij beslissend zijn met zijn snelheid. Hij is niet iemand die van eigen helft begint en dan iedereen voorbij rent. Hij is handig en creatief in zijn dribbels, maar het moet beter, zoals hij ook zelf zegt."