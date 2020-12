FC Utrecht slaat in derde minuut van blessuretijd toe tegen AZ

De laatste Eredivisie-wedstrijd van 2020 is zondagmiddag uitgemond in een gelijkspel tussen FC Utrecht en AZ. De Alkmaarders leken met een 1-2 overwinning uit Stadion Galgenwaard te vertrekken, maar kregen het deksel in de derde minuut van de blessuretijd op de neus na een slotoffensief van de thuisploeg: 2-2. Adrián Dalmau werd de gevierde man en voorkwam dat AZ zou oprukken naar de vierde plek in de Eredivisie; de club staat nu vijfde. Het onderlinge duel zou eigenlijk in de eerste speelronde worden afgewerkt, maar werd destijds op verzoek van AZ uitgesteld vanwege de Champions League-verplichtingen van de club.

AZ begon aan het inhaalduel met enkele wijzigingen in de basiself ten opzichte van de midweekse ontmoeting met Vitesse. Teun Koopmeiners vormde, vanwege het wegvallen van de geblesseerde Timo Letschert, samen met Pantelis Hatzidiakos het defensieve hart van de Alkmaarders; op het middenveld konden Tijani Reijnders en Hakon Evjen rekenen op een basisplek. Bij FC Utrecht stond Eljero Elia in de basis en ontbrak Mimoun Mahi, die vervangen werd door Sander van de Streek.

Na elf speelminuten kreeg de thuisploeg een serieuze mogelijkheid om de score te openen, maar een goede verdedigende actie van Hatzidiakos voorkwam dat Elia de bal voor het intikken had. Even later kwam ook AZ met het eerste wapenfeit van de wedstrijd, toen Jesper Karlsson de bal op een gevaarlijke plek voor zijn voeten kreeg. Hij zag zijn inzet echter geblokt worden. Na ruim een half uur spelen was het FC Utrecht dat de score wist te openen. Na een fraaie dieptepass had Elia een uitstekende aanname in huis, waarna hij doelman Marco Bizot omspeelde en overtuigend binnenschoot. In eerste instantie werd het doelpunt afgekeurd wegens buitenspel, maar na het bekijken van videobeelden werd de beslissing van de arbitrage op het veld teruggedraaid: 1-0.

In de tweede helft besloten de bezoekers een tandje bij te schakelen en de aanvalslust leverde vlak na de thee een grote kans op. Na uitstekend combinatiespel kreeg Karlsson de mogelijkheid om af te ronden, maar doelman Eric Oelaschläger stond op de juiste plek om de inzet te keren. Ook Myron Boadu deed halverwege de tweede helft een duit in het zakje. Hoewel de spits alle tijd en ruimte kreeg om van dichtbij binnen te schieten, verzuimde hij de goed keepende Oelaschläger te passeren. In de 65ste minuut werden de aanvallende intenties van AZ alsnog beloond. Simon Gustafson maakte hands in het zestienmetergebied waarna een penalty toegekend werd, al had scheidsrechter Pol van Boekel de videobeelden nodig om tot dat inzicht te komen. Koopmeiners schoot vanaf elf meter raak door het midden, al werd zijn inzet nog bijna gekeerd door keeper Oelaschläger.

Een kwartier voorkwam Bizot dat Gyrano Kerk de stand in evenwicht bracht en niet veel later trok AZ de wedstrijd naar zich toe. Aan de 1-2 ging een slordig moment vooraf in de achterhoede van FC Utrecht: Django Warmerdam leverde de bal tijdens de opbouw prompt in bij Fredrik Midtsjö, die Calvin Stengs bediende. De aanvaller van AZ speelde tot dat moment geen sterke wedstrijd, maar wist met een goede actie wel het verschil te maken. Hij kapte Joris van Overeem uit en rondde vanbuiten het strafschopgebied af met een hard en laag schot in de linkerhoek: 1-2. In de eerste minuut van de blessuretijd redde Koopmeiners zijn ploeg door een kopbal van Justin Hoogma op de lijn weg te werken, waarna een corner een zeer dreigende situatie opleverde voor AZ. De bezoekers leken stand te houden, totdat Dalmau uit de draai voor de gelijkmaker zorgde.