Jürgen Klopp snapt discussie: ‘Ik zou willen dat iedereen het kan ervaren'

Als Liverpool het zondagmiddag op Anfield opneemt tegen West Bromwich Albion, zullen er tweeduizend toeschouwers op de tribune mogen plaatsnemen. Jürgen Klopp, manager van the Reds, noemt de aanwezigheid van fans geen waanzinnig groot voordeel, maar benadrukt dat het wel prettig is dat er in ieder geval wat supporters bij de wedstrijden toegelaten kunnen worden.

In Engeland worden de coronamaatregelen momenteel per regio bepaald op basis van het aantal besmettingen. Als er relatief veel besmettingen zijn, komt een stad in het hoogste tier te zitten. In dat geval zijn er geen toeschouwers welkom in de stadions. Als er een stad in tier 2 zit, zijn er tweeduizend fans welkom. In een stad in tier 1 zijn zelfs vierduizend fans welkom in de stadions. Liverpool zit momenteel in tier 2, waardoor er op Anfield én het Goodison Park van stadgenoot Everton tweeduizend fans welkom zijn.

“Als club kan je er niets aan doen. Het is niet zo dat we invloed hebben op een besluit. Het zegt nu iets goeds over de mensen in Liverpool, waarschijnlijk. Er is weken geleden al massaal getest. Maar ik ben geen specialist, dus ik weet niet of dat invloed heeft gehad”, zo tekent Goal op uit de mond van Klopp op de persconferentie in aanloop naar het duel met West Bromwich Albion. “Ik zou willen dat iedereen het kan ervaren. Het biedt geen enorm voordeel, maar het is wel beter.”

“Als wij tweeduizend mensen mogen toelaten en andere clubs niemand, kan ik me voorstellen dat daar over gesproken wordt”, gaat Klopp verder. “Als het aan mij ligt, zetten we dit door om toeschouwers in de stadions te kunnen laten. Maar met de nieuwe maatregelen, lijkt het me niet waarschijnlijk dat het zo blijft doorgaan. Er zijn grotere problemen, maar zolang er mensen in de stadions mogen komen, is dat in mijn ogen een goed teken.”

In aanloop naar het duel met West Bromwich Albion heeft Klopp tevens zijn steun uitgesproken aan James Milner, door te benadrukken dat hij de strafschoppen zal blijven nemen als hij op het veld staat. “Als James niet op het veld staat, neemt Mo (Salah, red.) de penalty’s. Zolang Millie op het veld staat, beslist hij wie de strafschop neemt. Het kan soms zijn dat je je niet helemaal zeker voelt of denkt: hij heeft al twee keer gescoord. Dat is niet veranderd, we hebben het er simpelweg al lange tijd niet over gehad.”

“Ik kan me ook een keer herinneren dat Millie de bal aan Mo gaf”, vervolgt Klopp. Milner is momenteel echter geblesseerd en was dit seizoen over het algemeen geen basisspeler bij Liverpool. “Het enige dat voor mij telt, is dat de bal in het doel gaat. Dan maakt het mij niet uit wie de strafschop neemt. Millie heeft een indrukwekkend aantal strafschoppen weten te scoren, maar hetzelfde geldt voor Mo. Dus het maakt mij niet uit wie de strafschop neemt, dat moeten ze op dat moment beslissen.”