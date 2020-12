Sky Sports kiest beste PL-transfer ooit; twee Nederlanders in top 20

Daniel Cabot Kerkdijk 26 december 2020 • Laatste update: 18:17

De overstap van Cristiano Ronaldo van Sporting Portugal naar Manchester United in 2003 is de beste Premier League-transfer ooit. Dat heeft een Transfer Show-panel tijdens het kerstprogramma van Sky Sports bepaald. Het panel verkoos de transfer van de Portugees boven die van Thierry Henry en Eric Cantona. De hoogst genoteerde Nederlanders in de top twintig zijn Dennis Bergkamp en Virgil van Dijk, die op een respectievelijke dertiende en veertiende plek eindigden.

In 2003 verkaste Ronaldo voor het bedrag van negentien miljoen euro naar Manchester United. "Toen hij tekende, dacht ik dat hij een slechte aanwinst voor United was", zei Tom White, presentator van het programma. “Dus luister vanaf nu niet naar een woord dat ik zeg”, voegde hij er nog gekscherend aan toe. Ondanks het wisselvallige begin groeide Ronaldo in het shirt van the Red Devils uit tot absolute wereldster en pakte hij in zes seizoenen onder meer drie Premier League-titels en won hij de Champions League.

De vijfvoudig-winnaar van de Ballon d'Or bleef Henry voor. De Fransman ging in 1999 voor omgerekend ruim zestien miljoen euro van Juventus naar Arsenal en speelde acht seizoenen lang in Londen. Hij was bij aankomst een grote onbekende voor de mannen van het programma van Sky Sports. "We vroegen ons af wie deze speler was. Nou, daar kwamen we snel achter.” Henry groeide met 228 doelpunten uit tot topscorer aller tijden van Arsenal en won zes prijzen met de club, waaronder twee landstitels.

Manchester United is hofleverancier van de lijst met vier spelers in de top tien. Naast Ronaldo worden ook de transfers van Cantona (drie), Roy Keane (vijf) en Wayne Rooney (acht) op waarde geschat. Ruud van Nistelrooij (van PSV naar Manchester United) en Robin van Persie (van Feyenoord naar Arsenal) kwamen opvallend genoeg niet voor in de ranking van de panelleden. De enige keeper in de top twintig is Petr Cech: de doelman ging in 2004 van Stade Rennes naar Chelsea.

Bekijk hieronder de volledige top twintig:

1. Cristiano Ronaldo (van Sporting Portugal naar Manchester United)

2. Thierry Henry (van Juventus naar Arsenal)

3. Eric Cantona (van Leeds United naar Manchester United)

4. Frank Lampard (van West Ham United naar Chelsea)

5. Roy Keane (van Nottingham Forest naar Manchester United)

6. Didier Drogba (van Olympique Marseille naar Chelsea)

7. Sol Campbell (van Tottenham Hotspur naar Arsenal)

8. Wayne Rooney (van Everton naar Manchester United)

9. Vincent Kompany (van Hamburger SV naar Manchester City)

10. Alan Shearer (van Blackburn Rovers naar Newcastle United)

11. Mohamed Salah (van AS Roma naar Liverpool)

12. N'Golo Kante (van Caen naar Leicester City)

13. Dennis Bergkamp (van Internazionale naar Arsenal)

14. Virgil van Dijk (van Southampton naar Liverpool)

15. Gianfranco Zola (van Parma naar Chelsea)

16. David Silva (van Valencia naar Manchester City)

17. Patrick Vieira (van AC Milan naar Arsenal)

18. Eden Hazard (van Lille naar Chelsea)

19. Sergio Agüero (van Atlético Madrid naar Manchester City)

20. Petr Cech (van Stade Rennes naar Chelsea)